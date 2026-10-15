Floutka z Teplic posedl ďábel: Předváděl vraždu svého nenarozeného dítěte

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: iStock)
Autor: Andrea Vídeňská - 
15. října 2026
15:26

Návštěva muže z Teplic u sestry probíhala poněkud jinak, než bývá u návštěv obvyklé. Při poklidném posezení jakoby ho posedl ďábel. Začal rodině vyhrožovat smrtí, do ruky vzal kuchyňský nůž a šermoval s ním. Následně předváděl, jak zabije své nenarozené dítě. Skončil ve vazbě.

Mladík (21) z Teplic měl na návštěvě v bytě své sestry rozpoutat peklo. Nejprve jí slovně vyhrožoval smrtí. Pak vzal do ruky kuchyňský nůž a začal vyhrožovat i vlastní matce. A tím zdaleka neskončil.

Zabije nenarozené dítě

Vyhrůžkami počastoval i svou ex. „Sdělil, že bývalou přítelkyni, se kterou čeká potomka, po jeho narození, připraví o život,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Aby demonstroval svoji sílu, sáhl po nůžkách a začal hystericky bodat do stolu. Názorně přitom všem přítomným předváděl, jak zabije i nenarozené dítě. Z návštěvy se tak rázem stal horor.

Nešlo totiž o první podobný výstup. Agresorovo jednání bylo podle policie opakované a v jeho blízkých vzbudilo obavu o život a zdraví. Tentokrát ale jeho výhrůžky nezůstaly bez následků. „Po zjištění všech skutečností, byl agresor obviněn z nebezpečného vyhrožování a následně byl umístěn na pokyn soudu do vazební věznice,“ sdělila Gazdošová. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu až tři roky vězení.

Policie vyhlásila pátrání po třiačtyřicetiletém Radku Galuškovi, kterého podezírá z toho, že se na Uherskohradišťsku pokusil o vraždu.
Krimi Policie pátrá po Radku Galuškovi: Je podezřelý z pokusu o vraždu

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Vyhrožoval ustřelením hlavy! Policie pátrá po agresorovi z Prahy 6
Zdroj: Policie ČR

 

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Andrea Vídeňská
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