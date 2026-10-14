Policie dopadla tajemného „postřikovače“: Učitel kropil po škole moč!
Vysokoškolský profesor biologie Paul Fischer z americké Macalester College čelí obvinění z poškození cizího majetku. Podle policie měl močí potřísnit batoh studentky. Univerzita už dříve řešila šest podobných případů. Moč se objevila v odpadkových koších, lahvích na vodu i uvnitř dekorací jiných profesorů.
Vysokoškolský profesor biologie na Macalester College v americké Minnesotě měl vskutku podivný koníček. Paul Fischer (55) měl zhruba dva roky močit do kelímků a obsah vylévat do odpadkových košů nebo laboratorních dřezů, informuje deník New York post.
Moč v batohu
Když se studentka na chvíli vzdálila od svého místa ve školním vědeckém centru, netušila, co za nechutnost ji po návratu čeká. Její batoh byl vlhký a zapáchal močovinou. V tu chvíli spadla klec! Podezření padlo na profesora biologie Paula Fischera, který na univerzitě působil více než 25 let. Ten se prý jako jediný ochomýtal poblíž. Studentka událost nahlásila a policii předložila také doklady, podle kterých vyčíslila škodu na zhruba 42 tisíc korun.
Vyšetřovatelé se při pátrání po zvrhlíkovi dostali k dalším podivným případům. Na univerzitě totiž nešlo o první podobný incident. Škola už dříve řešila šest oznámení o místech pokropených močí, kde by ji člověk opravdu nečekal. Kromě odpadkových košů a lahví na vodu se totiž měla objevit i uvnitř dekorací, které zdobily kanceláře jiných profesorů.
Drahý špás
Když policisté Fischera vyslýchali, nezdráhal se popsat svůj zvláštní koníček. Močil do kelímku a obsah následně vyléval do odpadkových košů v kampusu nebo do dřezů ve vědeckých laboratořích. Fischer prý připustil, že při pokusu vylít kelímek s močí do koše poblíž kanceláře mohl omylem pocákat také studentky batoh.
Univerzita potvrdila, že Fischerovo působení ve škole skončilo. Bývalý profesor nyní čelí obvinění z poškození cizího majetku. Pokud bude odsouzen, hrozí mu až pět let vězení a pokuta do výše 210 tisíc korun. K soudu by měl předstoupit začátkem listopadu.
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