Majitel pozemku nevěřil vlastním očím: Vyrostl mu tam hřbitov
Soukromníka z chorvatské vesnice Marina potkal velmi neobvyklý problém. Z jeho pozemku se před zhruba dvěma lety stal hřbitov. K tomu však muž nikdy neudělil souhlas. Celá situace vyeskalovala letos v létě, kdy místní starosta napadl novináře. Situaci se dodnes nepodařilo vyřešit.
Ilegálně postavený hřbitov v chorvatské Marině stojí dodnes. Největší pozornosti médií se mu dostalo přesně před pěti měsíci, kdy místní starosta spolu s dalšími lidmi napadl tým novinářů, který případ přijel zdokumentovat. Hřbitov není celý postavený nelegálně. To pouze jeho rozšíření na soukromý pozemek. „Nikdo mi nedal vědět o vzniku náhrobků a dodnes se mnou nikdo nekomunikuje ohledně jejich odstranění,“ popsal majitel pozemku pro deník Dnevnik.hr.
Dodnes prý čeká na informace. „Úřadům bych rád vzkázal, ať to co nejrychleji vyřeší. Nechci čekat 20 let,“ dodal. Podle předsedy lokálního zastupitelstva Mirjama Radiće se jedná o výsměch místním. „Trvá to moc dlouho a občanům to dává dojem, že si zde lidé mohou stavět jak chtějí a bez problémů jim to projde,“ řekl. „Celý proces je pomalý a celé to působí, jakože se finálního rozsudku nikdo z nás nedožije,“ popsal.
Na ploše ilegálního rozšíření už navíc byli pohřbeni dva lidé. „Tyto hroby se rozhodně nebudou přemisťovat, ať už řešení dopadne jakkoliv,“ řekl ředitel chorvatského stavebního úřadu Davor Šantak. Úřad se podle něj případem již aktivně zabývá. Právní kroky se prý chystají proti dvěma investorům stavby. Jedním z nich je samotný kraj, druhým je soukromá osoba.
Podle místních celý proces trvá příliš dlouho. To je podle Šantaka způsobeno dlouhým právním řízením, které je s podanou žalobou spojené. Na závěr upozornil, že ani majitel pozemku nemá právo ilegální stavby a náhrobky odstranit svépomocí.
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