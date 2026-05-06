Soukromník nevěřil vlastním očím: Na pozemku mu vyrostl hřbitov
V populární dovolenkové destinaci Marina v Chorvatsku se poslední týdny odehrával kuriozní příběh. Starosta obce nejprve nelegálně rozšířil hřbitov na soukromý pozemek, o několik týdnů později pak se skupinkou místních napadl štáb novinářů, který případ přijel zdokumentovat. Po útoku ho zadržela policie.
Hřbitov a márnice na pozemku vlastněném Joškou Smoljičem vyrostly zhruba před rokem a půl. Smoljič zdědil pozemky hned vedle místního hřbitova, o jeho rozšíření však prý neměl ani potuchy. „Stojí tu hrobky a márnice, na mém pozemku. K ničemu podobnému jsem nikdy nedal souhlas a přijde mi naprosto šílené, že je něco takového možné,“ uvedl podle deníku Serbian Times.
Ministr pro místní rozvoj Tomislav Vukič situaci popsal jako nepřípustnou. Uvedl, že v Chorvatsku se hřbitovy nesmí stavět na soukromých pozemcích a mohou tak stát jen na obecní půdě. Na základě podnětů proto ohlásil inspekci, která by měla odhalit viníka. Jaký však bude osud pohřbených těl zůstává zatím nejasné.
Starosta zaútočil na novináře
Na místo se v neděli vydal štáb chorvatské televize Dnevnik Nova TV. Když žurnalisté přijeli na místo, okolo ilegálního hřbitova byl plot a cedule zakazující vstup. Při rozhovoru s místním starostou Ante Mamutem situace velmi rychle eskalovala. Mamut chtěl ceduli strhnout. Jeden z novinářů ho upozornil, že to nesmí.
„Stejně jste to sem dali vy! Jeden z vás to tu vyvěsil. Protože kdyby to bylo od státu, někdo by nám na radnici zavolal!“ opřel se do novinářů. S místními je pak fyzicky napadl. Jednomu z kameramanů měli dokonce i vyhrožovat se psem. Štáb situaci nahlásil policii a ta zadržela starostu spolu se šesti dalšími lidmi.
Dva z novinářů museli po útoku vyhledat lékařskou pomoc, utrpěli totiž lehká zranění. Případ policie nadále vyšetřuje, divokého starostu nejspíš čeká vazba.
