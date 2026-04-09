Obrovská krize v Chorvatsku: Desítky zrušených letů!

Ilustrační foto.
Chorvatsko je v problémech. (Osijek)
Ministerstvo dopravy ruší desítky letů. (Split)
Pláž Kašjuni v chorvatském Splitu
Autor: Martin Lisičan, Nikola Forejtová - 
9. dubna 2026
13:48

Ve velkých problémech se ocitla letecká doprava v Chorvatsku. Tamní vláda dočasně zatrhla financování vnitrostátních letů. Ministerstvo dopravy zrušilo desítky plánovaných cest.

K opatření vláda údajně došla kvůli pravidlům Evropské unie a krizi na Blízkém východě, která ve velkém hýbe s cenou leteckého paliva. Opatření nejvíce zasáhla letiště Osijek, které je na programu financování vnitrostátních letů závislé.  

„Nepříjemná situace. Pokud jde o nás, je to téměř 70 procent provozu. Momentálně nemáme žádné linky do Záhřebu, Puly, Rijeky, Dubrovníku, Splitu a žádné letní linky do Zadaru,“ řekl pro portál Dnevnik ředitel letiště Tihomir Pejin.

Ryanair, United Airlines, British Airways...

Kvůli současné situaci na Blízkém východě se letecké společnosti připravují na zdražování letenek. Největší změny by měly nastat v květnu, pokud bude konflikt nadále pokračovat. 

Klíčové ropné lodní cesty na planetě.

Britská Skybus už některé své lety dokonce ruší, mezi svátky se nelítalo vnitrostátně a plánuje se uzavření několik leteckých linek mezi dubnem a květnem. „V době velké ekonomické nejistoty a kroků k úsporám energie po celém světě není pro nás ani z ekologického, ani z ekonomického hlediska rozumné pokračovat v létání s výrazně sníženým počtem cestujících,“ citoval prohlášení společnosti britský server Express.

Omezené získávání paliva a jeho cena se řeší i u Air BP Italia, Skybus, EasyJet, Aegean Airlines, AirBaltic, Air Canada, Air France, Emirates, Air New Zealand a mnohé další...

Martin Lisičan
MAMKA2316 ( 9. dubna 2026 14:05 )

Do Chorvatská bych nejel abych platil za průměrné služby nadprůměrné ceny to ani náhodou !To raději zajedu do Afriky Senegal super !

