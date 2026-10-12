Paříž přišla o oblíbené místo z turistických průvodců: Plameny zničily nejstarší tržnici s jídlem
Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges zničil požár. Jeho příčina zatím není jasná. Informovala o tom francouzská média. Podle agentury Reuters oheň zachvátil historickou památku v brzkých ranních hodinách.
Tržnice Marché Couvert des Enfants Rouges fungovala ve čtvrti Marais od roku 1615, přičemž svůj název získala podle červeného oděvu, který nosily děti z nedalekého sirotčince. V roce 1982 úřady místo prohlásily historickou památkou.
Tržnice, kde se nacházely malé restaurace nebo stánky s ovocem, zeleninou a květinami, byla populární mezi turisty a magazín Food & Wine ji letos podle AFP zařadil na páté místo na světě v kategorii pouličního občerstvení.
„Plameny zničily celou tržnici. Přilehlé budovy díky rychlému zásahu hasičů utrpěly mírné škody a podařilo se je zajistit,“ uvedl starosta Paříže Emmanuel Grégoire. Podle Pierra de Bouviera z hasičského sboru se v tržišti částečně zřítila jeho ocelová konstrukce.
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