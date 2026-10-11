Hrůza v safari parku: Tygr před zraky návštěvníků rozsápal muže

Tygr zabil muže ve výběhu.
Tygr zabil muže ve výběhu.
tygr Altaj
Tygr zabil muže ve výběhu.
Tygr zabil muže ve výběhu.
Autor: Štěpánka Grofová - 
11. října 2026
16:00

Děsivé okamžiky zažili návštěvníci britského Yorkshire Wildlife Parku. V sobotu 10. října tam muž vstoupil do výběhu tygrů, kde ho napadla jedna ze šelem. Přestože na místo vyrazili záchranáři včetně vrtulníku, muž vážným zraněním podlehl. Celý incident zachytilo video, na němž jsou slyšet vyděšené výkřiky přihlížejících.

Útok se odehrál před zraky návštěvníků. Na sociálních sítích se začalo šířit znepokojivé video zachycující muže ležícího na zemi a tygra v jeho bezprostřední blízkosti.

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Tygr zabil muže ve výběhu.
Zdroj: Sociální sítě

Záchranáři už mu nedokázali pomoci

Na místo okamžitě vyrazily složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři přijeli se dvěma sanitkami, povolán byl také lékař a přistál vrtulník letecké záchranné služby. Muž však utrpěl natolik vážná zranění, že se ho nepodařilo zachránit, píše britský deník The Guardian.

Po útoku začala okamžitá evakuace celého areálu. Návštěvníci museli park opustit, zatímco policisté a záchranáři zasahovali u tygřího výběhu.

Útočil tygr Altaj?

V parku žijí tygři ussurijští, známí také jako tygři amurští. Jedním z nich je samec Altaj, jenž do areálu přicestoval v březnu loňského roku. Právě on měl podle britských médií muže napadnout. Policie ale totožnost zvířete zatím nepotvrdila.

Po incidentu se objevily také spekulace o osudu šelmy. Policisté však veřejnost ujistili, že tygr zůstal ve svém výběhu a neutrpěl žádné zranění. Nikomu dalšímu nebezpečí nehrozilo.

Proč muž vstoupil mezi šelmy?

Okolnosti neštěstí zůstávají nejasné. Někteří svědci tvrdili, že mladík do výběhu úmyslně skočil. Objevilo se dokonce tvrzení, že si chtěl s tygrem hrát. Vyšetřovatelé ale zatím nepotvrdili, proč se do prostoru nebezpečných predátorů dostal ani jak překonal bezpečnostní zábrany.

Ilustrační foto.
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Tygr zabil muže ve výběhu.
Tygr zabil muže ve výběhu.
tygr Altaj
Tygr zabil muže ve výběhu.
Tygr zabil muže ve výběhu.

Témata:
šelmazoologická zahradaútok zvířetetygr ussurijskýpolicierodinatygrDoncastersafari parkSouth YorkshirezraněníAltajská republikavrtulník
Štěpánka Grofová
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krapotkin ( 11. října 2026 17:27 )

Jo, hloupá dvounohá hračka je ke kočkování ten nejlepší parťák.

jajas ( 11. října 2026 16:10 )

Tygr měl konečně nějakou zábavu...jinak se tam ta zvířata nudí.....

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