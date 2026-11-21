Otřesná smrt štěněte na Berounsku: Pitva odhalila strašlivé utrpení
Teprve jedenáctiměsíční štěně zlatého retrívra přišlo o život obzvlášť krutým způsobem. Hrůzný případ z Berounska zaměstnával kriminalisty několik měsíců. Z brutálního týrání psa nakonec obvinili muže, jenž skončil ve vazbě. Hrozí mu až šest let vězení. Policie nyní hledá svědky.
Nedožil se ani svých prvních narozenin. Mladý zlatý retrívr přišel 18. června o život poblíž Korenského rybníka na Berounsku. Podle policie ho měl zvlášť brutálním způsobem usmrtit mladý muž (26). Co přesně se u rybníka odehrálo, kriminalisté nezveřejnili.
Skončil ve vazbě
Případ vyšetřovali berounští kriminalisté několik měsíců. Společně s veterinární správou shromažďovali důkazy a čekali na potřebné znalecké posudky. Podezřelého se jim podařilo zadržet až koncem minulého týdne.
„Z pitevní zprávy také vyplynulo, že pes před smrtí velkou měrou trpěl,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Muž nyní čelí obvinění z týrání zvířat a výtržnictví. Kriminalisté se navíc obávali, že by mohl ovlivňovat svědky nebo své jednání zopakovat. Navrhli proto jeho vzetí do vazby a soud jim vyhověl. Pokud bude odsouzen, hrozí mu až šest let za mřížemi.
Hledají svědky hrůzného činu
Přestože už má policie podezřelého ve vazbě, stále se snaží zjistit všechny okolnosti smrti bezbranného štěněte. Obrací se proto na lidi, kteří se v osudný den pohybovali v okolí Korenského rybníka.
K týrání a usmrcení psa mělo dojít 18. června 2026 mezi 17. a 18. hodinou. Každý, kdo něco viděl, se může ozvat na linku 158 nebo přímo berounským kriminalistům na čísle 974 872 700.
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