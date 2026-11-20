Policie varuje na Šumpersku! Někdo rozhazuje jedovaté návnady: Otrávil už desítky psů?!
Otrav psů, které byly zaznamenány na začátku listopadu v Dolních Studénkách na
Šumpersku a okolí, přibývá. Počty už mají jít do desítek. Neznámý travič zřejmě jezdí
po okolí a rozhazuje jedovaté návnady ve velkém!
„Ti psi byli zavření na zahradě, nepohybovali se nikde venku. Je jasné, že návnady někdo hází přes plot na pozemky,“ říká starosta Studének Radim Sršeň a prosí místní chovatele, aby byli obezřetní. Jen ve vesnici už došlo k pěti otravám, z toho bohužel třem smrtelným. „Zkontrolujte zahrady i dvorky a dávejte na své psy pozor,“ dodává. Po vsi teď visí výstražné letáky, dobrovolníci je rozdali i za stěrače aut místních obyvatel.
Další případy evidují pracovníci útulku v Zábřehu, celkem má jít o desítky případů, a věc už si převzala policie. „Vzhledem k tomu, že vyšetřování je teprve na počátku, žádáme občany, aby nás kontaktovali na čísle 974 779 340 nebo lince 158. Jde nám zejména o svědectví konkrétních případů, které vycházejí z vlastní zkušenosti,“ říká její mluvčí Miluše Zajícová.
Situace se opakuje
Podobný případ řešili policisté na Šumpersku před pěti lety. Na počátku roku 2021 tam neznámý sadista v okolí Štítů a Králíků otrávil na 30 psů. Pachatele se dodnes vypátrat nepodařilo.
Co si počít?
Při podezření, že pes pozřel otrávenou návnadu, okamžitě kontaktujte veterináře a vyrazte na kliniku. Jde o minuty! Návnady často obsahují prudké jedy a je třeba je ze žaludku dostat dříve, než se vstřebají. Pokud pes návnadu ještě nespolkl, okamžitě mu ji vyjměte z tlamy a zabraňte dalšímu kontaktu. Zbytek návnady pak přendejte v rukavicích do sáčku a zavezte k veterináři. Zavolejte na veterinu dopředu. Informujte lékaře o přibližném čase pozření, hmotnosti psa a případných příznacích, aby se personál připravil.
Fenka v popelnici
Jiného psího tyrana mají zřejmě v Petrovicích u Karviné. V popelnici mezi odpadky se našlo tělo mladé fenečky pitbula přímo u mateřské školy! Tělo podle ochránců zvířat nese známky brutálního bití a týrání. „Kriminalisté se již danou věcí zabývají a zjišťují k tomu veškeré skutečnosti,“ dodala mluvčí policie Nikol Bočková.
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