Tygrovi začala v dubnu rychle ubývat svalová hmota, odmítal přijímat potravu. „Protože se mu náhle zvětšil objem břicha, ihned jsme provedli vyšetření v anestezii. Ultrazvukové vyšetření prokázalo patologické útvary v dutině břišní a velké množství tekutiny. Punkcí bylo zjištěno, že jde o vnitřní krvácení. Veterinární lékař proto rozhodl o eutanázii,“ uvedla zooložka Zdenka Vavrysová.
Pitva Igora potvrdila nádor postihující slezinu. Raje zjistili veterináři v březnu rozsáhlý nádor čelisti a mízních uzlin.
Chtějí cennější chov
„Chov tygrů ussurijských v naší zoo byl ale úspěšný, tato dvojice odchovala celkem šest mláďat, která posílila genofond tohoto ohroženého druhu. Oba tygři se dožili poměrně vysokého věku. Do budoucna plánujeme přejít na chov tygrů sumaterských, kteří jsou chovatelsky ještě cennější. V současné době jednáme s evropským koordinátorem chovu,“ řekl ředitel zoo Jiří Ingr.
Den tygrů bez tygrů
Tradiční akcí v hodonínské zoo je červencový Den tygrů. „Den tygrů bude i letos organizovat. Jedná se o tradiční a dlouhodobou akci a jejím cílem je upozornit na složitou situaci těchto krásných a ohrožených kočkovitých šelem ve volné přírodě,“ sdělil zakladatel dobročiného spolku Altaica a chovatel kočkovitých šelem v hodonínské zoo Jiří Hlásenský.
Tygr ussurijský je ohrožený vrcholový predátor. Podle posledního sčítání v roce 2021 žilo v přírodě kolem 700 jedinců, největší populace je v Rusku. V průměru se v divočině dožívají 10 až 12 let, v lidské péči i více než 15 let.
Samci mohou vážit přes 300 kilogramů. Žijí spíše samotářsky, dobře snášejí zimní podmínky a jsou také výborní plavci.
VIDEO: Tygr z hodonínské zoo musel kvůli drápu na operaci.(červenec 2025)
