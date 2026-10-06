Dům hrůzy: Manželský pár týral 21 dětí!?

V tomto luxusním domě probíhala zvěrstva na dětech.
V tomto luxusním domě probíhala zvěrstva na dětech.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
6. října 2026
21:59

Kalifornské úřady zatkly manželský pár podezřelý z násilí na dětech v souvislosti s vyšetřováním případu náhradního mateřství, který zahrnuje nejméně 21 nezletilých. Dnes to podle agentury AP oznámily úřady okresu Los Angeles. Prokurátoři usilují o stanovení kauce na propuštění z vazby ve výši 100 milionů dolarů (2,2 miliardy Kč) vzhledem k závažnosti obvinění a riziku, že se pár pokusí uprchnout.

Silvia Zhangová a její muž Guojun Xuan čelí obvinění ze zneužívání dětí, spiknutí s cílem zneužívat děti, napomáhání pachateli po spáchání trestného činu a z ovlivňování svědků, řekl dnes prokurátor okresu Los Angeles Nathan Hochman na tiskové konferenci.

„Tento případ je bezprecedentní. Je otřený. A fyzické zneužívání, bití a tresty, které tyto velmi malé děti zažily, je otřesné,“ řekl Hochman.

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Patnáct dětí bylo loni odebráno z okázalého domu páru ve městě Arcadia poté, co byl pár nařčen z násilí. Dalších šest dětí bylo nalezeno na jiném místě. Děti byly ve věku od dvou měsíců do 13 let, přičemž většině z nich bylo mezi jedním rokem a třemi lety. Policie se domnívá, že Zhangová porodila jedno nebo dvě z nich a ostatní se narodily náhradním matkám.

Muž a žena podle Hochmana založili agenturu zprostředkovávající náhradní mateřství, kterou provozovali z domu a najímali přes ni náhradní matky napříč Spojenými státy.

„Ten dům lze popsat jen jako dům hrůzy pro tyto úžasné malé děti,“ řekl Hochman.

Policie poprvé zatkla Zhangovou a Xuana loni v květnu poté, co nemocnice nahlásila, že jejich dvouměsíční dítě utrpělo traumatické poranění hlavy. Jednalo se o výsledek toho, že chůva miminkem silně třásla v domě páru, uvedla policie, která v té době nevznesla žádná obvinění s ohledem na to, že chtěla dokončit vyšetřování.

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Manželský pár podle Hochmana ve svém domě vyčlenil tři místnosti, kterým říkal výuková centra. Děti v nich každý den hodiny seděly v lavicích pod dohledem chův. Prostřednictvím rozsáhlého systému kamer, některé z nichž se aktivovaly pohybem, pár sledoval chůvy, jak děti denně bijí a podrobují je fyzickému násilí, řekl prokurátor. Chůvy podle něj dostaly pokyn, aby na dětech nezanechaly viditelné známky zneužívání.

Policie přezkoumala videozáznamy z kamer, na nichž chůvy děti bijí. Vydala zatykač na chůvu Chunmei Li, která na záznamech ubližuje dvouměsíčnímu dítěti, ale policistům se ji zatím nepodařilo vypátrat.

Obvinění ponesou odpovědnost, uvedl Hochman s tím, že jednomu z nich hrozí více než 17 let vězení. O motivu páru uvedl, že je předmětem vyšetřování, stejně jako to, kdo jsou rodiče jednotlivých dětí.

Obhájce Xuana v minulosti řekl stanici ABC7, že cílem jeho klienta bylo vychovávat děti, ze kterých se stanou produktivní dospělí.

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