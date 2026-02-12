Mladík (20) v Třebíči brutálně týral miminko: Holčička měla zlomené nohy, ruce i žebro!
Policie začala stíhat dvacetiletého muže z Třebíče kvůli bití osmiměsíčního dítěte jeho partnerky. Obvinila ho z pokusu těžkého ublížení na zdraví. Je ve vazbě. Může být odsouzen na pět až 12 let vězení. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí policie Dana Čírtková.
Útoky trvající nejméně několik týdnů byly brutální, holčička měla zlomené nohy, ruce, žebro a byla plná podlitin, uvedl vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství Pavel Kubiš.
Případem se kriminalisté zabývají od konce minulého týdne. „Získali informace o možném podezření, že na ubytovně v Třebíči pobývá muž se svojí družkou a společně se mají starat o osmiměsíční holčičku, která vykazuje znaky možného špatného zacházení a týrání,“ uvedla Čírtková.
Policie kontaktovala orgán sociálně právní ochrany dětí. Pak si dítě převzali zdravotníci. Předběžným opatřením soudu bylo dítě odebráno z péče matky. Muž se přiznal, že holčičku bil a třásl s ní. Nejprve s matkou zranění dítěte vysvětlovali pádem nebo tím, že mohla vzniknout při hře. „Tato tvrzení jsme ve spolupráci se soudním lékařem okamžitě vyvrátili,“ řekl Kubiš. Jak se na brutálním zacházení podílela matka nebo proč mu nezabránila, je podle něj předmětem dalšího vyšetřování.
„Krajští kriminalisté s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu prověřování, zejména s ohledem na závěry z předběžné soudně lékařské zprávy ke zranění miminka, muže obvinili ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví ukončeného ve stadiu pokusu,“ dodala Čírtková.
O jeho vzetí do vazby ve čtvrtek rozhodl okresní soud v Třebíči.
Co je to za matku,ze nechá tÿrat své dítê?
Pri prvním pokusu mêl letêt z baráku!!