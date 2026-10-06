Po mamince Janě Š. z Frýdku-Místku pátrali policisté i zoufalá rodina už od začátku září. 2. října přišla smutná zpráva. Janu našli v lese bez známek života, v zalesněném terénu nad Frýdkem-Místkem, poblíž skládky. V policejní databázi je mnoho dalších pohřešovaných žen, některé zmizely už před mnoha lety a jejich blízcí dodnes neví, co se s nimi stalo.
Zmizely beze stopy: Maminku Janu našli mrtvou! Některé ženy se roky pohřešují
1.Jana Š.
Maminka dvou dětí Jana z Frýdku-Místku zmizela okolo svých osmatřicátých narozenin. Pracovala jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Z domova odešla 3. září ráno, do práce ale nedorazila a svým blízkým se už neozvala. Neměla u sebe telefon, doklady ani peněženku, což vyvolalo obavy o její život. Policie po ní následně rozsáhle pátrala a prověřovala mimo jiné kamerové záznamy z Frýdku-Místku. 2. října přišla ta nejhorší zpráva. Tělo Jany Š. policisté našli v těžko přístupném zalesněném terénu na Frýdecko-Místecku. Na místo je přivedly informace získané během vyšetřování a následné pátrání. Příčinu a okolnosti její smrti kriminalisté dál vyšetřují.
2.Jitka Lukašíková
Jitka (63) z Uherského Hradiště odešla z psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Její dospělí synové a manžel za její nalezení nabízí 200 tisíc korun. „Jsme soudržná rodina, maminka je velmi vázaná na tatínka. Že by se takhle neozývala, jí není vlastní,“ vysvětlil syn Aleš. Jitku podle něj psychicky poznamenaly zdravotní problémy partnera a nechala se dobrovolně hospitalizovat na psychiatrii, z níž ale po dvou týdnech zmizela. Pohřešovaná je od 2. záři.
3.Leona Leová
Dvaatřicetiletou Leonu Leovou z Ústí nad Labem hledají blízcí i rodina už od loňského listopadu. Měří 150 až 155 centimetrů a má tmavé oči i vlasy. Bohužel není jasné, kde se mladá žena naposledy nacházela, protože hodně cestovala. Její známá na sociální síti uvedla, že žila od loňského léta v Berlíně, policie ale na jejím účtu našla záznam o tom, že možná před zmizením cestovala do Slovinska.
4.Dita Doležalová
Dita v roce 2015 pracovala jako instruktorka lyžování v tyrolském Ischglu a žila v hotelu v nedaleké obci Kappl. 10. ledna v brzkých ranních hodinách v jejím pokoji vypukl požár. Když se policii konečně podařilo dostat dovnitř, Dita tam nebyla a v koupelně bylo otevřené okno. Od té doby o ní nikdo nemá žádné zprávy. Krátce před zmizením se měla žena údajně svěřit v telefonátu matce, že má strach.
5.Veronika Baníková
Veronika Baníková z Broumova zmizela v září 2021, když jí bylo 34 let. V neděli 21. září odešla ze svého bydliště v části Olivětín a od té doby se neozvala. V době zmizení měla na sobě zelenou bundu, modré džíny a oranžové boty Adidas, na hlavě měla hnědou dlouhou paruku. Přezdívalo se jí „parukářka“, podle policejní mluvčí byla částečně zbavena svéprávnosti a v minulosti se dopustila několika menších trestných činnů, většinou krádeží.
Předtím už několikrát z domu odešla, vždy se ale po několika dnech vrátila. Policisté po ní v dubnu 2024 pátrali v rozsáhlé akci na Náchodsku, při níž stovka policistů prohledala dvacet vytipovaných úseků o rozloze zhruba 13 kilometrů čtverečních. Pátrání skončilo bez výsledku a policie uvedla, že jednou z vyšetřovacích verzí je, že se stala obětí trestného činu.
6.Jana Paurová
Jana Paurová, matka čtyř dětí ze Slavětína na Lounsku, zmizela v noci z 2. na 3. února 2013. Její manžel tehdy uvedl, že večer společně šli spát a ráno už byla pryč. Policie po Janě začala pátrat, její tělo ani žádnou stopu, která by objasnila její osud, se ale nepodařilo najít. Kriminalisté prověřovali několik verzí včetně sebevraždy, nešťastné náhody, útěku i toho, že se stala obětí trestného činu. Jana měla krátce před zmizením vypovídat policii kvůli podezření na domácí násilí ze strany manžela. Policie případ později zařadila mezi případy, kterými se zabývá tým Tempus.
7.Galerie:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.