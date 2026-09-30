Rodinný klan posílal děti krást do Disneylandu: Když nepřinesly dost, čekalo je zneužívání a násilí

Disneyland Paris
Disneyland Paris  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Štěpánka Grofová - 
30. září 2026
12:40

Desítky dětí měl Hamidovicův klan posílat krást turistům v pařížském Disneylandu, metru i na letišti. Síť měla denně vynášet až stovky tisíc korun, zatímco malým kapsářům při nesplnění požadavků hrozilo brutální násilí. Sedm členů rodiny nyní skončilo před soudem, hlava klanu Roberto Hamidovic  dostal osm let vězení.

Pařížský Disneyland měl být pro skupinky dětí místem každodenní „práce“. Zatímco ostatní si užívali atrakce, ony sledovaly kapsy a zavazadla turistů. Další vyrážely za kořistí do pařížského metra nebo na letiště Charlese de Gaulla.

Za vším stál Hamidovicův klan, romská rodina původem z Bosny a Hercegoviny. Do krádeží zapojil desítky nezletilých, převážně dívek. Těm nejmladším mělo být kolem deseti let.

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Až 600 tisíc za den

Děti vyrážely v šesti až devítičlenných skupinkách hlavně tam, kde byly davy turistů. V Disneylandu využívaly především večerní přehlídky. Zatímco návštěvníci sledovali show, malí kapsáři měli volnější cestu k jejich věcem.

Policie podle britského deníku The Guardian odhadla průměrnou denní kořist celé sítě na 25 tisíc eur, tedy asi 600 tisíc korun. Peníze přitom nepocházely jen z Disneylandu, děti kradly také v metru, na nádražích nebo letišti.

Zatímco ony vyrážely krást, dospělí si užívali luxusu. Dražší auta, značkové oblečení, luxusní hotely, restaurace nebo kasina byly součástí jejich života. Děti naopak končily v levných hotelech či zanedbaných squatech.

Bití, popáleniny a sexuální násilí

Ještě děsivější bylo, co děti čekalo při neúspěchu. Pokud nepřinesly dost peněz, čelily bití, popáleninám i sexuálnímu násilí. Podobně klan zacházel také s mladými ženami.

Někteří dospělí přitom stejným peklem prošli sami. Už jako děti je příbuzní posílali žebrat a krást. Systém tak v rodině pokračoval z generace na generaci.

Pozornost budí i jména některých potomků. Jeden ze členů klanu pojmenoval syna Al Capone po nechvalně proslulém gangsterovi, další dal své nejstarší dceři jméno Dior. U těchto dětí ale není doloženo, že by samy kradly.

Osm let pro hlavu klanu

Před soudem nakonec skončilo sedm členů rodiny. Nejvyšší trest dostal Roberto Hamidovic (48), považovaný za hlavu klanu. Za mřížemi stráví osm let a zaplatit má 500 tisíc eur, tedy asi 12 milionů korun.

Jeho žena Lejla dostala šest let vězení a pokutu přibližně 7,3 milionu korun. Další příbuzní si vyslechli tresty od pěti do sedmi let.

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Zdroj: Policie ČR

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Štěpánka Grofová
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