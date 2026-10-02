Šla na houby, našla bombu! Na Žďársku vybuchla munice z války
Houbaření je český národní koníček. Občas se však stane, že místo hub se v lese „podaří“ udělat úplně jiný nález. Stejně tak jako v případě ženy z obce Rokytno nedaleko Žďáru nad Sázavou. Ta místo hříbků v lese objevila nevybuchlý kus munice!
Nedělní odpoledne si žena ze Žďárska chtěla zpestřit vycházkou na houby. V lese na ni však čekal nález, který by ji nenapadl ani v těch nejdivočejších představách. V místě, kde zeminu rozryla divoká prasata, si všimla podivně tvarovaného předmětu. Okamžitě dostala strach, že se jedná o nevybuchlou munici. Na místo proto bez meškání přivolala policii.
Policisté místo zajistili a přivolali pyrotechnika. „Ten potvrdil, že jde o munici pocházející z období druhé světové války, a na bezpečném místě ji následně odpálil,“ popsali strážci zákona na facebooku. Nikdo nepřišel k úhoně. A to i díky správnému postupu nálezkyně, na který policisté nezapomněli upozornit.
Co tedy dělat, pokud v lese, nebo kdekoliv jinde, objevíte předmět připomínající munici? „Nesahejte na něj, nemanipulujte s ním a rozhodně ho nikam nepřenášejte. Zavolejte na linku 158,“ vysvětlili policisté. I na první pohled stará a zrezavělá munice může i po desítkách let představovat smrtelné nebezpečí.
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