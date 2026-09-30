Školák (13) plánoval masakr: Zabíjet chtěl bajonetem!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Štěpánka Grofová - 
30. září 2026
15:10

Útok školáka v Polsku překazilo varování až ze Švédska. Chlapec se měl se svým plánem svěřit člověku, s nímž hrál online hry. Policisté mu následně v batohu našli bajonet a hoch přiznal také zabití několika koček.

Policisté přišli do domu třináctiletého chlapce ve Wąbrzeźně v pondělí 28. září už kolem šesté hodiny ráno. Do začátku vyučování tak zbývalo ještě dost času. V batohu připraveném do školy našli téměř třiceticentimetrový bajonet, doma pak objevili také sekáček.

K chlapci je přivedlo neobvyklé varování. Podle serveru RMF24 se měl o svém plánu zmínit člověku ze Švédska, s nímž hrál přes internet. Ten upozornil policii. Přes Úřad pro mezinárodní policejní spolupráci polského policejního prezidia se informace následně dostala až ke kriminalistům ve Wąbrzeźně.

Ilustrační foto.
Krimi Střelba na poliklinice v Pardubicích: Policie v akci

Chtěl napadat náhodné lidi

Obavy se podle policie ukázaly jako oprávněné. „Přiznal se, že plánoval útok ve škole, již navštěvoval, a také k tomu, že během prázdnin zabil několik koček,“ uvedla policejní mluvčí Monika Chlebiczová.

Konkrétní oběti si podle dosavadních zjištění předem nevybral. Ve škole chtěl zaútočit na náhodné lidi.

Do vyšetřování se zapojili také specialisté na kybernetickou kriminalitu. Chlapec se měl pohybovat na internetových fórech s extremistickým obsahem. Policie proto prověřuje jeho aktivity na internetu a zjišťuje okolnosti, za nichž plán útoku vznikl.

V minulosti přitom policie v jeho domácnosti nezasahovala a podle dostupných informací neměl ani závažnější výchovné problémy.

Spolužáci ho popsali jako tichého a uzavřeného. Někteří tvrdili, že se k němu ostatní nechovali dobře. Škola však podle dostupných informací žádnou šikanu nezaznamenala.

Výchovné zařízení

Případem se v úterý 29. září zabýval okresní soud ve Wąbrzeźně. Jeho oddělení pro rodinu a nezletilé rozhodlo o umístění třináctiletého chlapce do výchovného zařízení pro mládež. Ve škole v obci Książki mezitím dostali žáci i jejich rodiče psychologickou pomoc.

Útok na Slovensku

Polský případ přišel téměř ve stejnou dobu jako útok na základní škole ve slovenském Staškově. Také tam figuruje třináctiletý chlapec. Daniel v úterý 29. září zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky. Božena M. (†61) zraněním podlehla, další dvě napadené skončily v nemocnicích. Mezi oběma případy nebyla potvrzena žádná souvislost.

Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Krimi Útok žáka (13) na Slovensku: Ubodaná Božena byla po těžké nemoci. Spolužačka bojuje o život

Video se připravuje ...
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Témata:
školákonline hrabajonetútok na školepolicieSlovenskoPolskoŠvédskobatohkočkaletní prázdninyGrażyna DziedzicKsiążki
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Cukrář Maršálek oznámil konec: V nejlepším se má přestat! Uvolňuji místo...
Cukrář Maršálek oznámil konec: V nejlepším se má přestat! Uvolňuji místo...
Aha!
Narovnejte se… pokud to ještě dokážete. Sedavá práce mění tělo i zdraví
Narovnejte se… pokud to ještě dokážete. Sedavá práce mění tělo i zdraví
Dáma
Děti a antibiotika: Rýmu, horečku, běžnou virózu ani nachlazení nevyléčí. Kdy opravdu pomáhají a na co si dát pozor
Děti a antibiotika: Rýmu, horečku, běžnou virózu ani nachlazení nevyléčí. Kdy opravdu pomáhají a na co si dát pozor
Maminka
Inzerát na manžela: Dřív jsem chtěla krále popularity, dnes už ne
Inzerát na manžela: Dřív jsem chtěla krále popularity, dnes už ne
Ženy
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Moje zdraví
PPF Real Estate rozšiřuje své portfolio o kancelářskou budovu Telehouse v Praze
PPF Real Estate rozšiřuje své portfolio o kancelářskou budovu Telehouse v Praze
e15
Baník straší minulá sezona. Páska pro Kohúta? Rozcházení s Frydrychem i linka na Tvrdíka
Baník straší minulá sezona. Páska pro Kohúta? Rozcházení s Frydrychem i linka na Tvrdíka
iSport
Zakleknutí na firmu FAU směřuje k debaklu. Babiš a Schillerová se z odpovědnosti nevyvlečou
Zakleknutí na firmu FAU směřuje k debaklu. Babiš a Schillerová se z odpovědnosti nevyvlečou
Reflex
Když jazyk rozdělí generace. Mladí Vietnamci hledají způsob, jak se dorozumět s rodiči
Když jazyk rozdělí generace. Mladí Vietnamci hledají způsob, jak se dorozumět s rodiči
Lidé a země