Školák (13) plánoval masakr: Zabíjet chtěl bajonetem!
Útok školáka v Polsku překazilo varování až ze Švédska. Chlapec se měl se svým plánem svěřit člověku, s nímž hrál online hry. Policisté mu následně v batohu našli bajonet a hoch přiznal také zabití několika koček.
Policisté přišli do domu třináctiletého chlapce ve Wąbrzeźně v pondělí 28. září už kolem šesté hodiny ráno. Do začátku vyučování tak zbývalo ještě dost času. V batohu připraveném do školy našli téměř třiceticentimetrový bajonet, doma pak objevili také sekáček.
K chlapci je přivedlo neobvyklé varování. Podle serveru RMF24 se měl o svém plánu zmínit člověku ze Švédska, s nímž hrál přes internet. Ten upozornil policii. Přes Úřad pro mezinárodní policejní spolupráci polského policejního prezidia se informace následně dostala až ke kriminalistům ve Wąbrzeźně.
Chtěl napadat náhodné lidi
Obavy se podle policie ukázaly jako oprávněné. „Přiznal se, že plánoval útok ve škole, již navštěvoval, a také k tomu, že během prázdnin zabil několik koček,“ uvedla policejní mluvčí Monika Chlebiczová.
Konkrétní oběti si podle dosavadních zjištění předem nevybral. Ve škole chtěl zaútočit na náhodné lidi.
Do vyšetřování se zapojili také specialisté na kybernetickou kriminalitu. Chlapec se měl pohybovat na internetových fórech s extremistickým obsahem. Policie proto prověřuje jeho aktivity na internetu a zjišťuje okolnosti, za nichž plán útoku vznikl.
V minulosti přitom policie v jeho domácnosti nezasahovala a podle dostupných informací neměl ani závažnější výchovné problémy.
Spolužáci ho popsali jako tichého a uzavřeného. Někteří tvrdili, že se k němu ostatní nechovali dobře. Škola však podle dostupných informací žádnou šikanu nezaznamenala.
Výchovné zařízení
Případem se v úterý 29. září zabýval okresní soud ve Wąbrzeźně. Jeho oddělení pro rodinu a nezletilé rozhodlo o umístění třináctiletého chlapce do výchovného zařízení pro mládež. Ve škole v obci Książki mezitím dostali žáci i jejich rodiče psychologickou pomoc.
Útok na Slovensku
Polský případ přišel téměř ve stejnou dobu jako útok na základní škole ve slovenském Staškově. Také tam figuruje třináctiletý chlapec. Daniel v úterý 29. září zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky. Božena M. (†61) zraněním podlehla, další dvě napadené skončily v nemocnicích. Mezi oběma případy nebyla potvrzena žádná souvislost.
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