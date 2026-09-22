Hrozící zával, hořící dům i exploze! Hasiči riskovali životy, aby pomohli jiným
Tři dramatické zásahy, při nichž šlo o život. Hasiči z Olomouckého kraje neváhali riskovat, aby pomohli. Jeden z nich se slanil za zraněnou seniorkou do hluboké studny, další ve svém volnu vběhl do hořícího domu a třetí velel zásahu u nebezpečné nehody cisteren s benzenem. Za mimořádnou statečnost je krajský ředitel hasičů brigádní generál Karel Kolářík ocenil medailemi.
Nebezpečný zásah ve stísněné studni, požár bytového domu i havárie železničních cisteren. V každém z těchto případů museli hasiči rychle rozhodovat, a přitom počítat s tím, že v ohrožení může být i jejich vlastní život. Přemysl Venouš letos v srpnu v Novém Malíně pomohl ženě, která spadla do devět metrů hluboké studny a zranila se.
Venouš, zkušený lezecký instruktor, se za ní musel spustit do extrémně úzkého prostoru, cestou si musel odepnout část výstroje a čas byl proti němu. Ve studni se totiž bortily stěny a hrozil zával. Hasiči navíc uvnitř naměřili nebezpečně nízkou hladinu kyslíku. Venouš přesto sestoupil až na dno, kde zraněnou ženu v kritickém stavu vyšetřil a zajistil. Následně ji připravil k vytažení pomocí kladkostroje. Svým zásahem tak zásadně přispěl k její záchraně a následnému transportu do nemocnice.
Druhým oceněným hasičem byl Jan Hynek. Ten si v době svého volna všiml hořícího bytového domu v Olomouci a bez váhání vběhl do zakouřené budovy, varoval obyvatele a odvětrával únikové cesty. V hořícím bytě pak zabránil šíření požáru.
Medaili za statečnost dostal také Jan Huňat za zásah u loňského požáru vlakových cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Bezprostředně po havárii situaci komplikovaly exploze vagónů. Huňat v krizové situaci převzal iniciativu a velel prvotnímu zásahu dobrovolné jednotky. Zabránil tak sekundárním škodám a ochránil zdraví zasahujících kolegů.
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