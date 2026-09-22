Hrozící zával, hořící dům i exploze! Hasiči riskovali životy, aby pomohli jiným

Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost
Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost
Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost
Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost
Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost
Autor: Klára Jelínková - 
22. září 2026
16:36

Tři dramatické zásahy, při nichž šlo o život. Hasiči z Olomouckého kraje neváhali riskovat, aby pomohli. Jeden z nich se slanil za zraněnou seniorkou do hluboké studny, další ve svém volnu vběhl do hořícího domu a třetí velel zásahu u nebezpečné nehody cisteren s benzenem. Za mimořádnou statečnost je krajský ředitel hasičů brigádní generál Karel Kolářík ocenil medailemi. 

Nebezpečný zásah ve stísněné studni, požár bytového domu i havárie železničních cisteren. V každém z těchto případů museli hasiči rychle rozhodovat, a přitom počítat s tím, že v ohrožení může být i jejich vlastní život. Přemysl Venouš letos v srpnu v Novém Malíně pomohl ženě, která spadla do devět metrů hluboké studny a zranila se.

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Venouš, zkušený lezecký instruktor, se za ní musel spustit do extrémně úzkého prostoru, cestou si musel odepnout část výstroje a čas byl proti němu. Ve studni se totiž bortily stěny a hrozil zával. Hasiči navíc uvnitř naměřili nebezpečně nízkou hladinu kyslíku. Venouš přesto sestoupil až na dno, kde zraněnou ženu v kritickém stavu vyšetřil a zajistil. Následně ji připravil k vytažení pomocí kladkostroje. Svým zásahem tak zásadně přispěl k její záchraně a následnému transportu do nemocnice.

Druhým oceněným hasičem byl Jan Hynek. Ten si v době svého volna všiml hořícího bytového domu v Olomouci a bez váhání vběhl do zakouřené budovy, varoval obyvatele a odvětrával únikové cesty. V hořícím bytě pak zabránil šíření požáru.

Medaili za statečnost dostal také Jan Huňat za zásah u loňského požáru vlakových cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Bezprostředně po havárii situaci komplikovaly exploze vagónů. Huňat v krizové situaci převzal iniciativu a velel prvotnímu zásahu dobrovolné jednotky. Zabránil tak sekundárním škodám a ochránil zdraví zasahujících kolegů.

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Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost
Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost
Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost
Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost
Ocenění třech olomouckých hasičů medailí za statečnost

Témata:
požárOlomoucbytový důmOlomoucký krajstudnaHustopeče nad BečvouNový MalínnehodaJan Hynek
Klára Jelínková
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