Policie dopadla „Kikinu“: Pedofil z dětí tahal intimní fotky, vydával se za dívku

Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách
Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách
Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách
Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách
Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách
Autor: Kamil Morávek - 
20. září 2026
20:50

Policisté z Náchoda odhalili muže, který z nezletilých přes internet získával intimní fotografie. Vystupoval pod jménem Kikina. Přiznal se, že takto především přes Instagram a Whatsapp oslovil stovky mladistvých. Hrozí mu až pět let vězení.

Obviněný používal na sociálních sítích celou řadu falešných profilů. Nejčastěji působil na Whatsappu a Instagramu pod přezdívkou Kikina Neřeš. S nezletilými dívkami si nejprve psal a snažil se navázat přátelský vztah a navodit u nich pocit, že mu mohou důvěřovat. Pak z nich postupně začal lákat intimní fotografie a videa. Za zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ohrožování výchovy dítěte mu nyní hrozí až pět let vězení.

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Aby celou lež ještě snáz prodal, používal již dříve získané snímky. Vydával se za dívky na nich. Jeho oběti si tak myslely, že se baví s vrstevnicí. „Při výslechu se přiznal, že tímto způsobem oslovil nejméně stovky dívek napříč Českou republikou,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Hynková. Celou situaci dokresluje i odpudivé prostředí, ve kterém muž žil. „Při domovní prohlídce kriminalisté narazili na neuvěřitelný nepořádek a katastrofální hygienické podmínky,“ popsala Hynková.

V závěru varovala mladistvé i jejich rodiče před rizikovým chováním na internetu. Lidé by neměli spoléhat na pocit anonymity a za žádnou cenu neposílat nikomu intimní fotky a videa. Rodičům doporučuje s dětmi o podobných věcech otevřeně komunikovat a učit je obezřetnosti k neznámým kontaktům. Stejně tak je důležité umět rozpoznat varovné signály. „Náhlá uzavřenost, tajnůstkářství při používání telefonu, úzkost při přijetí zprávy nebo změny nálad mohou naznačovat, že dítě čelí manipulaci, nátlaku či vydírání v online prostředí,“ uzavřela mluvčí.

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Zdroj: Policie ČR

Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách
Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách
Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách
Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách
Muž, který na internetu lákal z nezletilých dívek intimní fotky žil v otřesných podmínkách

Témata:
dětská pornografiepolicieInstagramWhatsAppInternetNáchod
Kamil Morávek
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