Kontroverzní streamer Clavicular čelí obvinění: Aleksandru měl opít namol a znásilnit ve spánku!
Americký streamer Clavicular, vlastním jménem Braden Peters, čelí v Massachusetts vážným obviněním. Úřady ho viní ze znásilnění, omámení člověka za účelem sexu a poskytnutí alkoholu osobě mladší 21 let. Údajné skutky se měly odehrát v květnu loňského roku. Peters obvinění odmítá.
Obvinění proti influencerovi podali žalobci 8. září. Soudní jednání ho čeká 14. října. O případu informoval americký server NBC Boston.
Peters se na internetu proslavil pod přezdívkou Clavicular především propagací takzvaného looksmaxxingu. Jde o trend zaměřený na maximalizaci fyzické atraktivity, někdy i pomocí drastických a zdraví nebezpečných metod. Clavicular například propagoval takzvaný bone smashing. Jeho příznivci si při něm opakovaně zasahují obličej tvrdými předměty v domnění, že tím změní tvar kostí.
Sexuální útok ve spánku?
Podrobnosti trestního případu zatím soudní záznamy neodhalují. Čas a místo se však překrývají s tvrzeními influencerky Aleksandry Vasilevny Mendozové, na internetu známé jako Alorah Ziva. Ta na Peterse už v dubnu podala na Floridě občanskoprávní žalobu.
Mendozová v žalobě tvrdí, že jí Peters v roce 2025 zajistil cestu na Cape Cod. V té době ještě nebyla plnoletá. Podle jejího tvrzení jí podával velké množství vodky a poté s ní měl sex ve chvíli, kdy byla natolik opilá, že nebyla schopná dát souhlas.
Tím však její popis údajného napadení nekončí. Mendozaová tvrdí, že Peters s ní měl sex také později, když spala. Probudit se měla až během soulože. Ani k tomuto styku podle žaloby nedala souhlas. Peters její tvrzení odmítá.
Průšvihy se na něj lepí
Nejde však o první střet se zákonem kontrovezního influencera. Letos na jaře čelil spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění kvůli střelbě na aligátora na Floridě. Peters a další muž se nakonec nebránili obvinění z nezákonné střelby na veřejnosti. Dostali šestiměsíční podmínku a povinnost odpracovat 20 hodin veřejně prospěšných prací.
Ve stejném měsíci skončil navíc v nemocnici v Miami po podezření na předávkování. Po propuštění tehdy během živého vysílání prohlásil, že chce s užíváním návykových látek přestat.
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