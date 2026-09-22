Kontroverzní streamer Clavicular čelí obvinění: Aleksandru měl opít namol a znásilnit ve spánku!

Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.
Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.
Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.
Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.
Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.
Autor: Štěpánka Grofová - 
22. září 2026
16:00

Americký streamer Clavicular, vlastním jménem Braden Peters, čelí v Massachusetts vážným obviněním. Úřady ho viní ze znásilnění, omámení člověka za účelem sexu a poskytnutí alkoholu osobě mladší 21 let. Údajné skutky se měly odehrát v květnu loňského roku. Peters obvinění odmítá.

Obvinění proti influencerovi podali žalobci 8. září. Soudní jednání ho čeká 14. října. O případu informoval americký server NBC Boston.

Peters se na internetu proslavil pod přezdívkou Clavicular především propagací takzvaného looksmaxxingu. Jde o trend zaměřený na maximalizaci fyzické atraktivity, někdy i pomocí drastických a zdraví nebezpečných metod. Clavicular například propagoval takzvaný bone smashing. Jeho příznivci si při něm opakovaně zasahují obličej tvrdými předměty v domnění, že tím změní tvar kostí.

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Sexuální útok ve spánku?

Podrobnosti trestního případu zatím soudní záznamy neodhalují. Čas a místo se však překrývají s tvrzeními influencerky Aleksandry Vasilevny Mendozové, na internetu známé jako Alorah Ziva. Ta na Peterse už v dubnu podala na Floridě občanskoprávní žalobu.

Mendozová v žalobě tvrdí, že jí Peters v roce 2025 zajistil cestu na Cape Cod. V té době ještě nebyla plnoletá. Podle jejího tvrzení jí podával velké množství vodky a poté s ní měl sex ve chvíli, kdy byla natolik opilá, že nebyla schopná dát souhlas.

Tím však její popis údajného napadení nekončí. Mendozaová tvrdí, že Peters s ní měl sex také později, když spala. Probudit se měla až během soulože. Ani k tomuto styku podle žaloby nedala souhlas. Peters její tvrzení odmítá.

Průšvihy se na něj lepí

Nejde však o první střet se zákonem kontrovezního influencera. Letos na jaře čelil spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění kvůli střelbě na aligátora na Floridě. Peters a další muž se nakonec nebránili obvinění z nezákonné střelby na veřejnosti. Dostali šestiměsíční podmínku a povinnost odpracovat 20 hodin veřejně prospěšných prací.

Ve stejném měsíci skončil navíc v nemocnici v Miami po podezření na předávkování. Po propuštění tehdy během živého vysílání prohlásil, že chce s užíváním návykových látek přestat.

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Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.
Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.
Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.
Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.
Streamer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění.

Témata:
znásilněníobviněnístreamersexFloridažalobaNBCBostonMassachusettsInfluencerClavicular
Štěpánka Grofová
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