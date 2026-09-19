Záhadná smrt Dudy: Policie v případu mlží!
Dvaadvacetiletá brazilská influencerka Duda Alvesová zemřela za záhadných okolností. Policie ani příbuzní žádnou konkrétní příčinu nepotvrdili, fanoušci však spekulují o možné sebevraždě.
Přesné datum úmrtí brazilské influencerky Dudy Alvesové není známé. Od uveřejnění smutečního oznámení rodinou 15. září se však mezi jejími četnými fanoušky vyrojila celá řada spekulací. Ty ještě posílilo prohlášení policie. „Vzhledem k povaze případu nebudeme bližší informace zveřejňovat,“ napsali brazilští policisté podle serveru Needtoknow.
Mezi fanoušky vyvstaly obavy, že by mohlo jít o sebevraždu. Ty ještě podpořila místní rádiová stanice, která ji uvedla jako oficiální příčinu úmrtí. Policie ani rodina však tuto hypotézu nepotvrdila.
Tyto spekulace jsou ale pro její blízké velmi nepříjemné. „Opravdu bolí vidět lidi, jak se snaží dopídit příčiny její smrti, jakoby měli nějaké svaté právo na odpovědi,“ uvedla její blízká kamarádka Sophia. „Přestaňte soudit a hledat vysvětlení k bolesti, se kterou nemusíte žít,“ dodala.
Pohřeb proběhl v úterý ve městě Brasilia. „Měla lásku nejen rodičů, ale i tetiček a strýčků, bratranců a sestřenic a drahého bratra. Kromě toho byla obklopená i spoustou lásky od svých přátel,“ pronesl během obřadu Dudin otec.
Mladá žena měla na Tiktoku přes 760 tisíc sledujících. Poslední video zveřejnila 10. září. Mluví v něm o svých zkušenostech se zákrokem na zmenšení ňader a o nepříjemných reakcích okolí, které jí operace přinesla.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.