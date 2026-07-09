Bývalý šéf kriminálky spáchal sebevraždu: Smutný vzkaz na parte
Policejním světem na konci června otřásla zpráva o sebevraždě bývalého šéfa karlovarské kriminálky Rudolfa Flašky (†50). Rodina nyní zveřejnila jeho parte a odhalila, že poslední rozloučení proběhne v pátek, 10. července. K zoufalému činu se uchýlil po incidentu, kdy po jízdě pod vlivem obdržel pokutu a zákaz řízení.
Pohřeb proběhne v kostele sv. Václava v Lokti. Obřad započne v 11 hodin dopoledne. „Za projevené soustrasti děkuje zarmoucená rodina,“ stojí ve smutečním oznámení. Flaška po sobě na světě zanechal čtyřletou dcerku.
Se životem skoncoval vlastní rukou 30. června. Důvodem měl být pocit nespravedlnosti a dle jeho slov kariérní poprava. Bývalý elitní vyšetřovatel loni v březnu při ranní kontrole nadýchal 1,4 promile. Kvůli tomu byl postaven mimo službu a později sám požádal o ukončení pracovního poměru. Od soudu si navíc odnesl pokutu 60 tisíc a roční zákaz řízení.
Zanechal po sobě rozsáhlý dopis adresovaný médiím a vedení policie. Popsal v něm svou více než dvacetiletou kariéru a vztek nad tím, jak s ním bylo v posledních měsících zacházeno. „Věřil jsem ve spravedlnost, věřil jsem v právní stát, ale nyní jsem na svém případu pochopil, že spravedlnost je opravdu slepá,“ napsal v něm například.
Ke konci kariéry se prý dočkal jen ostrakizace. „Nedošlo k podání ruky a ani krátkému poděkování za všechna ta léta strávená na kriminálce,“ uvedl v dopise. Jeho tělo bylo nalezeno ve Svatošských skalách. „Pokud nestojím, musím pevně viset,“ zní mrazivé zakončení dopisu. Případem se už zabývá i GIBS.
Pokud se potýkáte s pocity beznaděje, úzkosti či myšlenkami na sebevraždu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Nonstop a zdarma můžete volat na Linku pro dospělé v krizi 116 000 nebo Linku první psychické pomoci 116 123. Pomoc je k dispozici také na Lince důvěry 283 850 300 nebo prostřednictvím chatu na www.modralinka.cz.
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