Influencerka se oběsila na luxusní dovolené: Sebevražda pár dnů po zásnubách!
Americká influencerka Ashlee Jenaeová zemřela jen pár dní potom, co na sociální sítě přidala video oznamující zasnoubení. Její tělo našli v pokoji hotelu v Tanzanii, kde s partnerem byla na dovolené. Podle policie vše nasvědčuje oběšení.
Zdálo se, že Ashlee má nakročeno na úžasný rok. Když na instagram přidala video se svým partnerem a bílou lvicí, ve kterém oznamovala zasnoubení, fanoušci byli štěstím bez sebe. Příspěvek rychle nasbíral skoro 80 tisíc reakcí. Video přidala 4. dubna. Jen o pět dní později našli její bezvládné tělo v hotelovém pokoji.
Zdravotníci ji druhý den v nemocnici prohlásili za mrtvou. Podle jejího partnera se Ashlee v hotelovém pokoji oběsila. To částečně potvrdily i místní úřady. Uvedly, že ke smrti americké turistky oběšením doopravdy došlo, její identitu však nesdělily. Tak zní oficiální verze, rodina ženy ji však zpochybňuje.
Podle rodičů totiž byla Ashlee příliš pozitivní osobností na takto drastický čin. Pochybnostem navíc nahrává i skutečnost, že podle policie se dvojice noc před smrtí velmi divoce pohádala. To až natolik, že je zaměstnanci hotelu museli rozdělit do dvou pokojů. V jednom z nich pak ráno našli její tělo.
„Chceme prostě jen vědět, co se to přesně stalo,“ uvedli rodiče Ashlee podle deníku Bild. Doufají, že budou moct nahlédnout do kamerových záznamů hotelu. Do případu se vložila už i americká policie.
Fanoušci byli štěstím bez sebe 🤣🤣🤣