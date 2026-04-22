Influencerka se oběsila na luxusní dovolené: Sebevražda pár dnů po zásnubách!

Učinila tak jen čtyři dny po zasnoubení.
Autor: Kamil Morávek - 
22. dubna 2026
09:27

Americká influencerka Ashlee Jenaeová zemřela jen pár dní potom, co na sociální sítě přidala video oznamující zasnoubení. Její tělo našli v pokoji hotelu v Tanzanii, kde s partnerem byla na dovolené. Podle policie vše nasvědčuje oběšení.

Zdálo se, že Ashlee má nakročeno na úžasný rok. Když na instagram přidala video se svým partnerem a bílou lvicí, ve kterém oznamovala zasnoubení, fanoušci byli štěstím bez sebe. Příspěvek rychle nasbíral skoro 80 tisíc reakcí. Video přidala 4. dubna. Jen o pět dní později našli její bezvládné tělo v hotelovém pokoji.

Zdravotníci ji druhý den v nemocnici prohlásili za mrtvou. Podle jejího partnera se Ashlee v hotelovém pokoji oběsila. To částečně potvrdily i místní úřady. Uvedly, že ke smrti americké turistky oběšením doopravdy došlo, její identitu však nesdělily. Tak zní oficiální verze, rodina ženy ji však zpochybňuje.

Podle rodičů totiž byla Ashlee příliš pozitivní osobností na takto drastický čin. Pochybnostem navíc nahrává i skutečnost, že podle policie se dvojice noc před smrtí velmi divoce pohádala. To až natolik, že je zaměstnanci hotelu museli rozdělit do dvou pokojů. V jednom z nich pak ráno našli její tělo.

„Chceme prostě jen vědět, co se to přesně stalo,“ uvedli rodiče Ashlee podle deníku Bild. Doufají, že budou moct nahlédnout do kamerových záznamů hotelu. Do případu se vložila už i americká policie.

uletov uletovitch ( 23. dubna 2026 12:31 )

Fanoušci byli štěstím bez sebe 🤣🤣🤣

Uživatel_6306648 ( 23. dubna 2026 06:30 )

A co jako bude levnější chleba???

Patri Malý ( 23. dubna 2026 01:20 )

Docaklo jí, co ji čeká...

Herr Najz ( 22. dubna 2026 22:17 )

👍 😁

Herr Najz ( 22. dubna 2026 22:17 )

Borci přišla faktura za ty divadýlka, tak čubu uzemnil a byl oheň na střeše. Když jí to pak došlo, jak si pohnojila život, že teď mlže v Banánistánu už zůstat, udělala mašli na provázku.

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
e15
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
iSport
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Reflex
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Lidé a země