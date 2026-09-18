Kramný si v base zoufá: Přiznal potíže! A připravuje důležitou řeč
Odsouzený vrah Petr Kramný podle soudu na dovolené v Egyptě zavraždil svou manželku a dceru. Za hrůzný čin dostal trest v podobě odnětí svobody na dobu 28 let. Kramný trvá na své nevinně a podle nejnovějších informací chce usilovat o obnovu soudního řízení. Ve vězení zároveň bojuje se zdravotními problémy.
Petr Kramný si odpykává trest v podobě odnětí svobody na 28 let za dvojnásobnou vraždu. V roce 2013 měl podle soudu usmrtit svou manželku Moniku a dceru Klárku na hotelovém pokoji v Egyptě, kde rodina trávila společnou dovolenou.
Po třinácti letech od jednoho z nejznámějších případů v moderní historii Kramný bude usilovat o obnovu soudního řízení, kde sám promluví. Jeho zmocněnkyně pro server Extra prozradila, že mají k dispozici informace, které dosud u soudu nezazněly a Kramný si připravuje řeč.
Dále vylíčila situaci ve věznici. Podle zmocněnkyně se odsouzený potýká se zdravotními komplikacemi v podobě zvýšeného krevního tlaku, tepu, úzkostí a migrén. Přesto má ve vězení i mimo něj mnoho přátel, kteří věří v jeho nevinu. Nejbližší rodina také stojí při něm.
Aféry z minulosti, jako dvě ženy v jeho bytě jen tři měsíce po smrti manželky a dcery, zmocněnkyně odůvodnila osamělostí. Dle jejího názoru se u Kramného projevují známky Aspergerova syndromu a sociální neobratnost.
Případ Kramný se píše od 30. července 2013. Těla jeho ženy a dcery se našla v hotelovém pokoji v egyptské Hurghadě. Kramný původně tvrdil, že těla nalezl v noci po dni, kdy jim všem bylo špatně. Pitva však ukázala, že obě musely být mrtvé už minimálně o deset hodin dříve. Český soud Kramného pravomocně odsoudil v roce 2015.
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