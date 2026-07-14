Zločinec Krejčíř si stěžuje na vězeňskou stravu: Dostává suchý chleba a džus

Radovan Krejčíř ještě se sebevědomým úsměvem u soudu v JAR
Radovan Krejčíř ještě se sebevědomým úsměvem u soudu v JAR
Radovan Krejčíř u soudu v Johannesburgu. (15.5.2026)
Bývalá vila Radovana Krejčíře v Jihoafrické republice. (2026)
Radovan Krejčíř u soudu v Johannesburgu. (15.5.2026)
Autor: Nicole Kučerová - 
14. července 2026
05:00

Zločinec Radovan Krejčíř unikl policii v roce 2005 při domovní prohlídce ve vile v pražských Černošicích a nové útočiště našel v Jihoafrické republice. I tam ale sklapla past a v roce 2016 dostal za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami 35 let odnětí svobody. Nyní odmítl vypovídat kvůli vězeňské stravě! Údajně dostává pouze suchý chleba a džus.

Zločinec a král českého podsvětí, Radovan Krejčíř (57), utekl v červnu 2005 z vily v pražských Černošicích při domovní prohlídce a nové útočiště našel v Jihoafrické republice, kde okamžitě navázal kontakt s místní mafií. V únoru 2016 ho policie dohnala.

Je spojován s více než deseti vraždami svých spolupracovníků i nepřátel. Za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami od soudu dostal trest 35 let odnětí svobody. JAR odmítla zločince vydat do České republiky, tak si trest odpykává v Africe.

Při posledním slyšení v úterý 7. července odmítl vypovídat, údajně kvůli vězeňské stravě! Nejdříve ani nevyšel z cely, po donucení odmítal dále spolupracovat. Ve vězení má dostávat pouze suchý prošlý chleba a džus, přestože je alergický na pšenici.

„Jídlo je mým základním právem. Nápravní zařízení mi má poskytnout výživnou stravu. Jsem alergický na pšenici, takže bych neměl jíst chleba,“ popsal Krejčíř podle serveru Times Live. „Beru léky a nesmím si je dávat nalačno. Necítím se dobře na to, abych vypovídal. Chci jíst a pak pokračovat,“ dodal.

„Žádný člověk by neměl jíst prošlé potraviny,“ zastal se ho jeho právník. Zároveň tvrdil, že se nejedná o protest ze strany Krejčíře, ale především o požadavek úzce související s jeho zdravím. Požadoval povolení ke konzumaci vlastního jídla, ale soud prosbu zamítnul, uvedl web Conviction.

Krejčíř poté popřel tvrzení, že odmítl opustit svou celu a tvrdil, že ráno ještě konzultoval svůj zdravotní stav s vězeňským lékařem. Slyšení se nakonec odložilo na 14. července.

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Radovan Krejčíř ještě se sebevědomým úsměvem u soudu v JAR
Radovan Krejčíř ještě se sebevědomým úsměvem u soudu v JAR
Radovan Krejčíř u soudu v Johannesburgu. (15.5.2026)
Bývalá vila Radovana Krejčíře v Jihoafrické republice. (2026)
Radovan Krejčíř u soudu v Johannesburgu. (15.5.2026)

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Nicole Kučerová
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