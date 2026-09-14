Záhadné úmrtí muže v Prostějově: Tělo leželo v parku

Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově
Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově
Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově
Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově
Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově
Autor: ČTK - 
14. září 2026
11:45

Policie vyšetřuje v Prostějově podezřelé úmrtí staršího muže. Tělo se 14. září ráno našlo v parku. Policii úmrtí nahlásila zdravotnická záchranná služba, kterou přivolali svědci. Uvedl to mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Na místě zasahuje policie.

„Olomoučtí krajští kriminalisté od ranních hodin prověřují podezřelé úmrtí staršího muže, který byl nalezen bez známek života v parku Kolářovy sady v Prostějově. K objasnění příčiny jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva,“ uvedl policejní mluvčí.

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Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově
Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově
Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově
Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově
Policie prověřuje nález těla muže v Prostějově

Témata:
pátránísmrtTĚLOparkolomoucký krajsvědcipoliciezdravotnická záchranná službaProstějov
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