Smrt v Tatrách! Turista se zřítil u Gerlachovského štítu
Na slovenské straně Vysokých Tater v neděli při pádu ze strmého srázu pod Gerlachovským štítem přišel o život 36letý polský turista. Jeho 40letý společník nebyl schopen sám sestoupit do údolí, a tak jej záchranáři museli evakuovat vrtulníkem
Pád turisty z místa zvaného Batizovská próba nahlásil náhodný svědek, muž byl po pádu zjevně mrtev. Když vrtulník na místě vysadil dva horské záchranáře, zjistili, že Polák utrpěl smrtelná zranění. Vrtulník do Starého Smokovce přepravil jak mrtvé tělo, tak dalšího Poláka, který po tragické události nebyl s to samostatně sestoupit do údolí.
Na počátku srpna ve Vysokých Tatrách na Slovensku zahynul po pádu ze štítu Baranie rohy 38letý polský turista, informovala HZS poté, co tělo bez známek života našla v Malé Studené dolině skupina českých turistů. O den dříve se v oblasti Východní Žeruchovy věže zřítil 37letý polský horolezec, který svým zraněním na místě podlehl. Další dva Poláci na počátku srpna zahynuli na polské straně hor.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.