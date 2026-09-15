Z houbaření boj o život: Seniorku našli pomocí termovize

Houbařku z Trutnovska našel až vrtulník s termovizí
Houbařku z Trutnovska našel až vrtulník s termovizí
Žena vyrazila na houby s manžele, po chvilce se však oddělili
Muž už ženu nedokázal nalézt, pomohli proto policisté včetně posádky vrtulníku s termovizí
Ženu se podařilo najít po 22. hodině
Autor: Kamil Morávek - 
15. září 2026
10:55

Pár seniorů z Trutnovska se v ve čtvrtek odpoledne vydal na výpravu do lesa za houbami. Během sběru se ale dvojice rozdělila a už se jim nepodařilo jeden druhého najít. Žena se během této doby beznadějně ztratila. Vypátrat se jí podařilo až v noci za pomocí policejní termovize!

Dvojice seniorů vyrazila na houby do lesa nedaleko Bohuslavic. Po chvíli se rozdělili, cestu zpátky k sobě se jim však svépomocí už najít nepodařilo. Muž nejprve pátral sám, následně i za asistence příbuzných. Ani tak ale ženu nedokázali nalézt. Měla navíc nedostupný telefon, okolo osmé hodiny večer se tak pátrači rozhodli zapojit i policii.

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Policisté prověřili místo, kde byla žena naposledy spatřena i její bydliště. Po ženě ale nebylo ani stopy. Do pátrací akce se tak zapojilo několik dalších jednotek. Zúčastnili se i hasiči se čtyřkolkami a na místo pro jistotu přijeli i záchranáři. „O součinnost byl požádán také policejní vrtulník vybavený termovizí,“ napsal policejní mluvčí Martin Stránský.

To se ukázalo jako správná volba. Termovize zaznamenala pohyb v hustém lesním porostu. Policisté se na místo museli náročným terénem doslova prodírat. Následně potvrdili, že se jedná o pohřešovanou seniorku. „Žena byla za pomoci nosítek vyproštěna z nepřístupného terénu a následně převezena čtyřkolkou na místo soustředění zasahujících složek,“ popsal Stránský.

Celá akce tak dopadla šťastně. „Batoh máme, košík máme,“ zaznělo úsměvně po skončení pátrání. Policisté však varují, aby lidé podobné situace nepodceňovali. Vždy je podle nich dobré mít nabitý mobilní telefon, informovali blízké o lokalitě výletu a pokud možno se neoddělovali od skupiny. V případě podobné nouze totiž tyto zásady mohou nalezení značně urychlit.

Houbařku z Trutnovska našel až vrtulník s termovizí
Houbařku z Trutnovska našel až vrtulník s termovizí
Žena vyrazila na houby s manžele, po chvilce se však oddělili
Muž už ženu nedokázal nalézt, pomohli proto policisté včetně posádky vrtulníku s termovizí
Ženu se podařilo najít po 22. hodině

Témata:
pátráníokres TrutnovhoubylesHoubařeníTermografieBohuslavice
Kamil Morávek
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