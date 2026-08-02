Detaily o kultu kolem influencerky: Drogy a popírání medicíny?! Na setkání zemřel chlapec (†3)
Na konci července došlo v Žacléři na Trutnovsku k příšerné tragédii. Na setkání spirituální komunity okolo influencerky Karolíny Kostroňové zemřel po pádu ze stožáru teprve tříletý chlapeček. Na skupinu se nyní zaměřil religionista a youtuber Jakub Jahl, který se dlouhodobě věnuje sektám a kultům. Ten odhalil užívání drog, zveřejňování nahých fotek dětí na sociálních sítích i popírání moderní medicíny.
Chlapeček se zřítil ze stožáru vysokého napětí u obce Žacléř na Trutnovsku. Se skupinou dětí si hrál u lesa. Po chvíli se rozhodl vyšplhat na asi osmimetrový sloup a dotkl se elektrických drátů. S těžkými popáleninami ho vrtulník transportoval do nemocnice, kde později bohužel zemřel.
K tragédii došlo během setkání komunity Síla propojení, jejíž zakladatelkou je instagramová influencerka Karolína Kostroňová vystupující pod přezdívkou kerolajnaa. Ta se na svém profilu k celé situaci vyjadřovala velmi podivně. „Ač se Víťa rozhodl, jeho dušička, přejít přes duhovej most, tak tohle sjednocení obrovský tu není jen tak,“ uváděla například. Tato zvláštní vyjádření jsou však zřejmě jen špička ledovce.
Jedná se o kult?
Kostroňovou si na paškál vzal český youtuber a religionista Jakub Jahl. Ten se na svém kanále věnuje tématu sekt a pseudonáboženských hnutí. Karolíně a komunitě kolem ní věnoval zatím tři videa. Podle jeho zjištění vše nejspíš začínalo poměrně nevinně. Podle svědectví byla Karolína před pěti lety jen běžnou influencerkou. Šířila podle něj alternativní pohledy, které samy o sobě nebezpečné nejsou. „Ale zpětně dnes už vidíme ty kořínky a základy toho, v co to dnes vyrostlo,“ popsal ve videu.
V dnešní době se však podle něj komunita podobá spíše destruktivnímu kultu. Docházelo v ní prý i k tomu, že někteří členové čelili silnému nátlaku a v některých případech vedlo „problémové chování“ i k úplnému vyloučení ze skupiny. Sama Kostroňová v některých svých „přednáškách“ skupinu popisuje jako komunitu vědomého života.
Šílené praktiky? Od drog až k ohrožování zdraví
Smrt malého chlapce na festivalu pořádaném skupinou a následná vyjádření influencerky dostaly komunitu do pozornosti médií. V minulosti se však zřejmě dopouštěla celé řady jiných pochybných aktivit. Mimo jiné se měla Kostroňová i s manželem podílet například na projektu Glocin, který sliboval investiční poradenství. Kvůli platformě však tisíce lidí přišly o peníze. Jejím zakladatelem byl bývalý člen Krejčířova gangu Aleš Kohoutek.
Podle Jahlových zjištění ale některé činy influencerky vyloženě ohrožovaly zdraví ostatních. „Jako absolutně nestudovaná radila diabetikům, co a jak mají a nemají jíst a doporučovala jim vyloženě nesmysly poškozující zdraví,“ popsala svědkyně. Následně prý nutriční poradce, kteří na její nebezpečné rady upozorňovali, zveřejnila na streamu a její sledující jim psali nenávistné komentáře.
Jahl promluvil i o Karolínině užívání omamných látek. Konkrétně by mělo jí o silné halucinogeny, jakými je třeba ayahuasca. „Vypadá to, že se totálně rozjela. Že od té doby, co to začala užívat, to užívá v podstatě pořád,“ řekl. Je to podle něj faktor v radikalizaci komunity kolem Karolíny.
Fotky nahého dítěte a popírání medicíny
V komunitě Síla propojení je kladen i silný důraz na to, že moderní medicína není tou správnou cestou a všechny neduhy se dají řešit změnou myšlení. Ve videu zazní například i šílený příběh ženy, která přidala fotku své dcery s vysokou horečkou. Ta její nemoc využila k jakémusi „vnitřnímu léčení“. V dalším příspěvku přidala na profil na sociálních sítích fotku svého zcela nahého synka.
Sama Kostroňová v příspěvcích například nabádala k tomu, že hlavičky klíšťat není třeba vytahovat, anebo se smála očkovaným dětem. Doslova měla uvést, že by se raději nechala operovat od vlastního manžela, který pravděpodobně nemá medicínské vzdělání, než od lékařů. Když se jí pak někdo ze sledujících zeptal, proč její dcera zvrací, odpověděla „Nevím a je mi to jedno.“
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