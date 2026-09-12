Dívka v Kácově zkolabovala: I přes hodinovou resuscitaci zemřela

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: ZZS Středočeského kraje)
Autor: Štěpánka Grofová - 
12. září 2026
14:46

14:Obrovský smutek zasáhl ve čtvrtek Kácov na Kutnohorsku. Nezletilé dívce se náhle zastavil krevní oběh. Na pomoc vyrazily pozemní posádky záchranářů i vrtulník, přes dlouhou resuscitaci však zemřela.

Záchranné složky vyjížděly do Kácova ve čtvrtek 10. září kolem půl páté odpoledne. Dívka se ocitla v bezprostředním ohrožení života po náhlé zástavě oběhu. Boj o její záchranu začal ještě před příjezdem prvních posádek. Operátorka zdravotnického operačního střediska po telefonu naváděla přítomné k resuscitaci. Po příjezdu na místo v ní pokračovali také policisté vybavení automatizovaným externím defibrilátorem.

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Přiletěl vrtulník

Do Kácova mezitím mířily dvě pozemní posádky zdravotnické záchranné služby, z toho jedna s lékařem. Vzlétl rovněž vrtulník letecké záchranné služby. Na místě zasahovali i hasiči.

Zdravotníci po převzetí dívky pokračovali v rozšířené resuscitaci. Podávali jí potřebné léky a snažili se obnovit základní životní funkce. Veškerá pomoc však byla marná.

„Bohužel i přes snahu všech resuscitace nebyla úspěšná a lékař musel konstatovat smrt,“ potvrdila serveru Deník mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková.

Rodině pomáhal krizový intervent

Na místo následně dorazil také policista vyškolený pro poskytování první psychické pomoci a krizovou intervenci. Pomáhal lidem bezprostředně zasaženým událostí.

Bližší informace o zemřelé ani okolnosti, jež zástavě oběhu předcházely, záchranáři a policisté s ohledem na pozůstalé nezveřejnili.

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Témata:
smrtresuscitacedefibrilátornezletilá dívkaokres Kutná Horazástavaoběhová soustavavrtulníkStředočeský krajKácov
Štěpánka Grofová
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