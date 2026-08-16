Daniela přežila 36 hodin pod troskami: Po záchraně přišel krutý zvrat
Daniela Andrea Largo Sánchezová se stala jednou z tváří ničivého zemětřesení, které v pondělí zasáhlo západ Kolumbie. V troskách budovy ve městě Pereira strávila více než 36 hodin. Záchranáři ji v úterý večer vyprostili živou za potlesku lidí sledujících zásah. V sobotu však přišla zpráva o její smrti.
Podle kolumbijského deníku El País Daniela po vyproštění působila na první pohled v relativně dobrém stavu. Už během převozu do nemocnice ale utrpěla zástavu srdce. Zdravotníci ji museli přibližně 20 minut oživovat. Následně skončila na jednotce intenzivní péče. Ještě v pátek rodina věřila ve zlepšení. Během několika hodin se však vše změnilo.
„Přišla řada komplikací. Přestaly jí fungovat ledviny, klesl jí tep i tlak. Prodělala několik příhod a už to nevydržela,“ popsal Danielin otec Julio César Largo.
Pod troskami přišla o ruku
Daniela zůstala po zřícení budovy uvězněná s pravou rukou přimáčknutou pod dveřmi. Lékaři jí nakonec museli končetinu amputovat. Její zdravotní stav pravděpodobně výrazně zkomplikoval takzvaný crush syndrom neboli syndrom ze zhmoždění. Při dlouhodobém stlačení svalů se po uvolnění mohou do krevního oběhu dostat látky schopné vážně poškodit ledviny a ovlivnit činnost srdce.
Osud Daniely byl o to bolestnější, že už dříve bojovala s vážnou nemocí. Před pěti lety jí lékaři diagnostikovali rakovinu kostí a doporučili amputaci nohy. Daniela se zákroku bránila. Později se nemoc vrátila a metastázy se objevily také v plicích.
Syn na ni čekal v den narozenin
Daniela po sobě zanechala dvanáctiletého syna. V den zemětřesení měl narozeniny a čekal u babičky, až za ním matka přijede. Daniela už nedorazila. Po její záchraně chlapec doufal, že se s ní znovu setká.
Zemětřesení o síle 7,4 zasáhlo Kolumbii v pondělí. Podle aktuálních údajů zveřejněných v neděli deníkem El País si vyžádalo nejméně 285 mrtvých. Jen v Pereire zemřelo 93 lidí a dalších zhruba 270 tam zůstávalo pohřešovaných.
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