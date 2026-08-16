Záhada zmizelých Izraelek rozluštěna: Matka s dcerou chtěly začít nový život
Případ pohřešovaných Izraelek Mali Yahalomiové a její dcery Liel zaměstnal stovky policistů v několika zemích. Po týdnu pátrání je vypátrali až v Argentině. Obě byly v pořádku a záhy vyšlo najevo, že se před rodinou i úřady ukrývaly úmyslně. Svůj odchod připravovaly přibližně měsíc.
Mali s Liel vyrazily začátkem srpna na cestu po Evropě. Navštívily Prahu a poté Vídeň, kde si pronajaly apartmán. Rodině poslaly video z rakouské metropole, následně se po nich slehla zem.
Příbuzní zpozorněli poté, co se ženy nevrátily plánovaným letem do Izraele. Rozběhlo se rozsáhlé mezinárodní pátrání. Do případu se zapojily izraelské a rakouské úřady, Interpol i Europol.
Vyšetřovatelé ale později zjistili, že video z Vídně zřejmě poslaly až poté, co město opustily. Rodina tak měla nabýt dojmu, že se stále nacházejí v Rakousku.
Útěk chystaly měsíc
Zmizení žen nebylo spontánní. Mali s dcerou se na něj připravovaly zhruba měsíc. Pořídily si nové telefony a snažily se omezit možnosti digitálního sledování.
Podle deníku The Times of Israel využívaly při přípravách také chatbot Gemini od Googlu. Zjišťovaly například, jak se přestěhovat bez možnosti vystopování nebo jak koupit telefon bez prokazování totožnosti. Policii se později podařilo část historie jejich dotazů získat. Den před odjezdem z Izraele navíc Mali podle médií vybrala přibližně 14 tisíc eur, tedy asi 340 tisíc korun.
Přes Německo do Argentiny
Ženy pokračovaly přes Německo. Ve Frankfurtu nastoupily do letadla směřujícího do Buenos Aires. Právě informace o letu přivedla vyšetřovatele na jejich stopu. Izraelský policejní zástupce v Jižní Americe následně spolupracoval s argentinskými úřady. Mali s Liel nakonec policisté zastihli v dálkovém autobuse v Argentině.
Po krátkém výslechu mohly obě pokračovat v cestě. Policie nezjistila, že by jim hrozilo nebezpečí, ani je nepodezírala z trestného činu.
Chtěly začít znovu
Podle izraelských médií plánovaly změnit svou totožnost a vybudovat si nový život. Mali měla policistovi po nalezení říct, že chce začít znovu. Přesný důvod radikálního kroku ale zůstává nejasný.
Rodina mezitím vyjádřila obrovskou úlevu nad tím, že jsou Mali a Liel živé a v bezpečí. Peníze vybrané na rozsáhlé pátrání, podle médií asi 260 tisíc šekelů, tedy přibližně 1,9 milionu korun, chce příbuzným a dárcům vrátit.
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