Magdalenka (†4) se utopila v dovolenkovém ráji: Umírala úplně potichu

Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).
Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).
Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).
Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).
Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).
Autor: Nicole Kučerová - 
16. srpna 2026
07:11

Rodině z Rakouska se v dovolenkovém ráji obrátil život vzhůru nohama. V hotelovém bazénu na dovolené v Itálii se utopila malá Magdalenka (†4). Po několika pokusech o útěk od rodičů spadla do vody. Stačilo pár minut a dívence už nebylo pomoci.

Pětičlenná rodina z Rakouska zažila obrovskou tragédii na vysněné dovolené v Itálii. Manželé a tři dcerky společně vyrazili na pobřeží Ravenna do letoviska Milano Marittima. Odpočinek v krásném hotelu se blížil ke konci, když došlo k hrozivému neštěstí.

Jen chvíli před odjezdem tatínek čekal v restauraci s nejmladší dcerkou Magdalenkou, když se mu během mrknutí oka ztratila z dohledu. Několikrát už se v minulosti snažila projít skrze dveře na pohybové čidlo, ale kvůli svému vzrůstu se jí to nikdy nepodařilo. Tentokrát ale do haly zrovna vcházel host a holčičce se podařilo proklouznout.

Pronikla tak ven a došla až k zrovna uzavřenému bazénu. Shoda okolností se jí stala osudnou. Magdalenka během chvilky spadla do vody. V okolí na lehátku ležel pouze jeden nezletilý chlapec, který spal. Odborníci později upozornili, že se děti topí velice potichu. Mohou se přetočit obličejem na hladinu a znehybnět. 

Magda byla pod vodou všeho všudy sedm až osm minut. Když ji našli, vše se semlelo velice rychle. Na pomoc přispěchal doktor, který byl v resortu na dovolené, hotelový personál i další návštěvníci. Snaha o resuscitaci proběhla neúspěšně, informoval web Blue News.

Dívence už nikdo nedokázal pomoct. Policie případ od půlky července vyšetřuje. Otec zesnulé Magdalenky čelí obvinění z nedbalosti. Dále vyšetřovatelé prověřují hotel a přístupnost bazénu bez dozoru plavčíka. S andílkem se rodina rozloučila pouze v úzkém příbuzenském kruhu, uvedl server OE24.

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Rychlý zákrok zachránil dítě, které se s kruhem topilo v zahradním bazénu.
Zdroj: fb Marka Dvořáka
Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).
Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).
Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).
Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).
Letovisko Milano Marittima, ve kterém se utopila Magdalenka (†4).

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Nicole Kučerová
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