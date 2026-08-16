Magdalenka (†4) se utopila v dovolenkovém ráji: Umírala úplně potichu
Rodině z Rakouska se v dovolenkovém ráji obrátil život vzhůru nohama. V hotelovém bazénu na dovolené v Itálii se utopila malá Magdalenka (†4). Po několika pokusech o útěk od rodičů spadla do vody. Stačilo pár minut a dívence už nebylo pomoci.
Pětičlenná rodina z Rakouska zažila obrovskou tragédii na vysněné dovolené v Itálii. Manželé a tři dcerky společně vyrazili na pobřeží Ravenna do letoviska Milano Marittima. Odpočinek v krásném hotelu se blížil ke konci, když došlo k hrozivému neštěstí.
Jen chvíli před odjezdem tatínek čekal v restauraci s nejmladší dcerkou Magdalenkou, když se mu během mrknutí oka ztratila z dohledu. Několikrát už se v minulosti snažila projít skrze dveře na pohybové čidlo, ale kvůli svému vzrůstu se jí to nikdy nepodařilo. Tentokrát ale do haly zrovna vcházel host a holčičce se podařilo proklouznout.
Pronikla tak ven a došla až k zrovna uzavřenému bazénu. Shoda okolností se jí stala osudnou. Magdalenka během chvilky spadla do vody. V okolí na lehátku ležel pouze jeden nezletilý chlapec, který spal. Odborníci později upozornili, že se děti topí velice potichu. Mohou se přetočit obličejem na hladinu a znehybnět.
Magda byla pod vodou všeho všudy sedm až osm minut. Když ji našli, vše se semlelo velice rychle. Na pomoc přispěchal doktor, který byl v resortu na dovolené, hotelový personál i další návštěvníci. Snaha o resuscitaci proběhla neúspěšně, informoval web Blue News.
Dívence už nikdo nedokázal pomoct. Policie případ od půlky července vyšetřuje. Otec zesnulé Magdalenky čelí obvinění z nedbalosti. Dále vyšetřovatelé prověřují hotel a přístupnost bazénu bez dozoru plavčíka. S andílkem se rodina rozloučila pouze v úzkém příbuzenském kruhu, uvedl server OE24.
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