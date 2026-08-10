Podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici: Vyšetřovatelé vyslýchají pozůstalé
Policie prověřuje několik podezřelých úmrtí v děčínské nemocnici. Vyšetřovatelé vyslýchají pozůstalé a čekají na znalecký posudek. Ten má objasnit podezření na předávkování pacientů opiáty. Primáře nemocnice, na kterého Krajská zdravotní podala trestní oznámení kvůli údajnému podávání nedovoleného množství léků, už nemocnice postavila mimo službu. Zatím nebyl nikdo obviněn.
Kriminalisté pokračují v prověřování okolností několika podezřelých úmrtí v děčínské nemocnici. Vyslýchají pozůstalé, nikoho dosud neobvinili. ČTK to dnes řekla krajská státní zástupkyně Kateřina Doušová. Na primáře děčínské nemocnice podala trestní oznámení Krajská zdravotní, která nemocnici spravuje, lékaře postavila mimo službu. Na případ upozornila na začátku července CNN Prima News.
Vyšetřovatelé čekají také na výsledek znaleckého posudku k podezření na předávkování pacientů opiáty. Podle Doušové může trvat několik měsíců, než se věc objasní natolik, aby mohli policisté určit další postup, tedy zda vyšetřování zastaví, nebo někoho obviní.
Při interním šetření nemocnice zjistila, že se primář na oddělení v Děčíně dopustil závažných pochybení, některým hospitalizovaným údajně podával nedovolené množství opiátů. Trestní oznámení nemocnice podala 26. června, řekl již dříve televizi CNN Prima News mluvčí Krajské zdravotní Ivo Brániš. Od okresního státního zastupitelství si případ převzali krajští kriminalisté.
Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic se zhruba 4000 lůžky. Kromě Děčína jde o Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.
Pozůstalí nevědí, jestli si ráno vzali aspirín a ted mají vypovídat na policii. Chudáci příslušníci.