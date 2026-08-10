Podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici: Vyšetřovatelé vyslýchají pozůstalé

Děčínská nemocnice
Děčínská nemocnice  (Autor: http://www.kzcr.eu)
Autor: ČTK - 
10. srpna 2026
16:58

Policie prověřuje několik podezřelých úmrtí v děčínské nemocnici. Vyšetřovatelé vyslýchají pozůstalé a čekají na znalecký posudek. Ten má objasnit podezření na předávkování pacientů opiáty. Primáře nemocnice, na kterého Krajská zdravotní podala trestní oznámení kvůli údajnému podávání nedovoleného množství léků, už nemocnice postavila mimo službu. Zatím nebyl nikdo obviněn.

Kriminalisté pokračují v prověřování okolností několika podezřelých úmrtí v děčínské nemocnici. Vyslýchají pozůstalé, nikoho dosud neobvinili. ČTK to dnes řekla krajská státní zástupkyně Kateřina Doušová. Na primáře děčínské nemocnice podala trestní oznámení Krajská zdravotní, která nemocnici spravuje, lékaře postavila mimo službu. Na případ upozornila na začátku července CNN Prima News.

Vyšetřovatelé čekají také na výsledek znaleckého posudku k podezření na předávkování pacientů opiáty. Podle Doušové může trvat několik měsíců, než se věc objasní natolik, aby mohli policisté určit další postup, tedy zda vyšetřování zastaví, nebo někoho obviní.

Při interním šetření nemocnice zjistila, že se primář na oddělení v Děčíně dopustil závažných pochybení, některým hospitalizovaným údajně podával nedovolené množství opiátů. Trestní oznámení nemocnice podala 26. června, řekl již dříve televizi CNN Prima News mluvčí Krajské zdravotní Ivo Brániš. Od okresního státního zastupitelství si případ převzali krajští kriminalisté.

Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic se zhruba 4000 lůžky. Kromě Děčína jde o Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.

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Zdravotní sestra Marie Fikáčková vraždila novorozeňata, protože nesnesla jejich pláč.
Zdroj: Videohub

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bizon_pepa ( 10. srpna 2026 22:00 )

Pozůstalí nevědí, jestli si ráno vzali aspirín a ted mají vypovídat na policii. Chudáci příslušníci.

ford skorpio ( 10. srpna 2026 20:27 )

Neexistuje Věrko !

Bud je to úmrtí a nebo Vražda, ale daleko větší strach mám s té legální kdy zdraví jedinci budou usmrceni nejen k vůli majetku či profitu pro pozůstalé, a každé první úmrtí se stane v tomto duchu řekněme příkladně !

a ač vnímám a chápu smrtelně nemocné spoluobčany vzhledem k jejich Bezpečnosti říkám a tvrdím NE !

Nikomu neradím, ale je ve hře i případně nešťastná náhoda s případným úmrtím... 😕

Věra Dobešová ( 10. srpna 2026 20:16 )

Nelegální eutanazie.

ford skorpio ( 10. srpna 2026 17:49 )

Koho dalšího mají Esa z PČR a Justice v rukávu ?

Vás nebo Mě či někoho cizího ?

Silně mi to připomíná Policejní skandál a odložené VRAŽDY Psychopatů Stodolových která sama PČR odkládala jako na běžícím páse !

Vyšetřovat se začalo až na popud rodinných příslušníků, přeživších a pozůstalých ! 👍

ford skorpio ( 10. srpna 2026 17:46 )

Zcela zodpovědně dopíši --- Věrka Marešová obviněná a zproštěna veškerých úmrtí a po vyšetřování PČR to nebyla a co nejupřimněji ji zdravím 👍 a zcela určitě i Obviněný a Odsouzený a věřím že NE po Právu - Petr Zelenka / prý Heparin !

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