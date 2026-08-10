Opilý cyklista zabrzdil až o auto: Držkopád zaznamenala bezpečnostní kamera
Odvážný cyklista v Chomutově po pár pivkách nasedl na bicykl. Během jízdy prudce zabrzdil o automobil s bezpečnostní kamerou mířící přímo na něj. Po pádu mu pomohli kolemjdoucí. Z jízdy pod vlivem si odnese tučnou pokutu.
Cyklista v Chomutově po pár pivech nemohl chodit, proto se rozhodl jet radši na kole. Cesta byla ale poněkud klikatá a neustále se měnila před očima. Opilý muž tak zabrzdil o zaparkované auto.
„S téměř třemi promile se 61letý muž odhodlal k projížďce centrem Chomutova. Kličkování po silnici vystřídal chodník, pak přišla ztráta rovnováhy a neplánované přistání na kapotě auta a vzápětí na vozovce,“ popsala policie.
Celou srážku zaznamenala bezpečnostní kamera z vozidla. Muž se na kole kymácel ze strany na stranu přes celou silnici, poté najel na chodník. Nakonec ani na něm nevydržel a sjel přímo na podélně zaparkované auto. Odrazil se od něj a spadl na zem. Řidič zrovna parkujícího vozidla těsně vedle cyklisty naštěstí celou situaci pozoroval a zabrzdil. Nakonec přispěchali na pomoc dva muži a opilému pomohli vstát.
„Měl štěstí, nezranil sebe ani nikoho jiného, i když poškrábáním auta způsobil několikatisícovou škodu,“ dodala policie s tím, že za jízdu na kole pod vlivem alkoholu si cyklista odnese tučnou pokutu. Upozornila, že nezodpovědným jednáním může cyklista ohrozit sebe i okolí.
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