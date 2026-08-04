Poplach kvůli požáru lesa v Křečovicích: Hoří chaty, ošetřili hasiče
Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku, jednoho hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit zdravotníci. Velitel vyhlásil zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu, a prostor požáru rozdělil na tři úseky. Oheň se rozšířil na okolní chatky.
Na místo letěl vrtulník s bambi vakem, který předtím pomáhal s hašením jiného požáru na Šumavě, uvedli hasiči na síti X. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný, řekl ČTK mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.
Hasiči odpoledne zasahují u několika rozsáhlých požárů na několika místech republiky. Na velké většině území ČR platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů. Na Sokolovsku hoří skládka, na Klatovsku a Benešovsku les a pole a hasiči zasahují i na dalších místech.
„Aktuálně je u požáru (v Křečovicích) 31 jednotek,“ informovali hasiči. Pravděpodobně tak jde o mnoho desítek hasičů.
Kolem 150 jich dnes zasahuje například také u požáru lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se rozšířil v těžko přístupném terénu, velitel hasičů vyhlásil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Tam se ale požár zhruba šesti hektarů přestal šířit, vrtulník s bambivakem odletěl po 1,5 hodině.
Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.
Smogová situace je v Praze a ve Středočeském a Ústeckém kraji. Na smogovou hodnotu 180 mikrogramů přízemního ozonu dosáhla i vesnice s názvem Doksany.