Poplach kvůli požáru lesa v Křečovicích: Hoří chaty, ošetřili hasiče

(ilustrační foto)
(ilustrační foto)  (Autor: ČTK)
Aktualizováno -
4. srpna 2026
17:45
Autor: ČTK - 
4. srpna 2026
16:57

Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku, jednoho hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit zdravotníci. Velitel vyhlásil zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu, a prostor požáru rozdělil na tři úseky. Oheň se rozšířil na okolní chatky.

Na místo letěl vrtulník s bambi vakem, který předtím pomáhal s hašením jiného požáru na Šumavě, uvedli hasiči na síti X. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný, řekl ČTK mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Hasiči odpoledne zasahují u několika rozsáhlých požárů na několika místech republiky. Na velké většině území ČR platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů. Na Sokolovsku hoří skládka, na Klatovsku a Benešovsku les a pole a hasiči zasahují i na dalších místech.

„Aktuálně je u požáru (v Křečovicích) 31 jednotek,“ informovali hasiči. Pravděpodobně tak jde o mnoho desítek hasičů.

Kolem 150 jich dnes zasahuje například také u požáru lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se rozšířil v těžko přístupném terénu, velitel hasičů vyhlásil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Tam se ale požár zhruba šesti hektarů přestal šířit, vrtulník s bambivakem odletěl po 1,5 hodině.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

Témata:
oheňhasičiCHATKApoplachlesypožárokres BenešovlesKřečovice
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