Skoky z mostu ho stály život: Čech (†41) se utopil v Dunaji
Večerní posezení s kolegy na Dunajském ostrově ve Vídni skončilo smrtí českého občana. Muž opakovaně skákal z mostu do vody, po jednom ze skoků ale zmizel pod hladinou. Záchranářům se ho už oživit nepodařilo.
Po práci vyrazil se skupinou kolegů a přátel na Dunajský ostrov ve Vídni, aby se během horkého letního večera ochladili, píše rakouský server OE24. Zábava se ale během několika okamžiků zvrtla. Čech už se po jednom ze skoků z mostu Georg Danzer Steg nevynořil.
Rozsáhlé pátrání
Svědci okamžitě přivolali pomoc. Na místo dorazili policisté, záchranáři i hasiči, kteří zahájili rozsáhlou pátrací akci. Potápěči muže pod vodou našli a vytáhli na břeh.
Záchranáři ihned zahájili resuscitaci, přes veškerou snahu se jim ale jeho život zachránit nepodařilo.
Druhá podobná smrt během jediného měsíce
Na stejném místě jde už o druhou smrtelnou nehodu v krátké době. Na konci června tam po skoku do vody zahynul také čtyřiatřicetiletý muž. I tehdy podle policie před skokem pil alkohol.
Rakouská policie po dalším tragickém případu znovu varovala před skákáním z mostů do řek nebo jezer. Takové riskantní chování může skončit těžkým zraněním nebo smrtí, protože pod hladinou mohou číhat silné proudy, překážky nebo nečekaná změna hloubky.
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