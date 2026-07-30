Děsivá nehoda sanitky na Jihlavsku: Vůz s pacientem skončil na boku

V obci Stonařov na Jihlavsku skončila sanitka po nehodě obrácená na bok
V obci Stonařov na Jihlavsku skončila sanitka po nehodě obrácená na bok  (Autor: Policie ČR)
Autor: Kamil Morávek - 
30. července 2026
20:26

V obci Stonařov na Jihlavsku došlo ve čtvrtek odpoledne k vážné dopravní nehodě. Na křižovatce se tam srazila sanitka převážející pacienty do nemocnice a osobní auto. Sanitka skončila na boku, osobák úplně mimo silnici. Tři lidé při srážce utrpěli zranění.

Na místo vyráželi policisté, záchranáři i hasiči krátce po půl třetí odpoledne. Náraz byl tak silný, že sanitku obrátil na bok. Osobní auto dokonce skončilo úplně mimo vozovku. Jak přesně k nehodě došlo není zatím přesně jasné. „Sanitka projížděla křižovatkou se zapnutým světelným výstražným systémem,“ uvedla pro Blesk policejní mluvčí Dana Čírtková.

Při kolizi utrpěli tři lidé zranění. Všichni jeli v sanitce. Řidiče a pacienta převezli kolegové do nemocnice. V autě jel ještě i záchranář, kterého se středně těžkými zraněními museli letecky transportovat do nemocnice v Brně.

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Zdroj: Aktu.cz

Témata:
nehodadopravní nehodaokres JihlavasilniceautomobilzraněníStonařov
Kamil Morávek
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Patrik Malý ( 30. července 2026 21:22 )

Velmi oceňuji práci záchranářů... Ale měli by mít profesionální řidiče, řídit, a ještě s majáky, moc neumí...

Uživatel_6366225 ( 30. července 2026 20:48 )

Tak ted jsem hodně zvedavej, jestli okolo bude stejnej humbuk jako okolo Turka

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