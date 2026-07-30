Děsivá nehoda sanitky na Jihlavsku: Vůz s pacientem skončil na boku
V obci Stonařov na Jihlavsku došlo ve čtvrtek odpoledne k vážné dopravní nehodě. Na křižovatce se tam srazila sanitka převážející pacienty do nemocnice a osobní auto. Sanitka skončila na boku, osobák úplně mimo silnici. Tři lidé při srážce utrpěli zranění.
Na místo vyráželi policisté, záchranáři i hasiči krátce po půl třetí odpoledne. Náraz byl tak silný, že sanitku obrátil na bok. Osobní auto dokonce skončilo úplně mimo vozovku. Jak přesně k nehodě došlo není zatím přesně jasné. „Sanitka projížděla křižovatkou se zapnutým světelným výstražným systémem,“ uvedla pro Blesk policejní mluvčí Dana Čírtková.
Při kolizi utrpěli tři lidé zranění. Všichni jeli v sanitce. Řidiče a pacienta převezli kolegové do nemocnice. V autě jel ještě i záchranář, kterého se středně těžkými zraněními museli letecky transportovat do nemocnice v Brně.
Velmi oceňuji práci záchranářů... Ale měli by mít profesionální řidiče, řídit, a ještě s majáky, moc neumí...