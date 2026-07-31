Nejhledanější Čech je za mřížemi: Zdeněk Ch. putoval do vazby v neprůstřelné vestě
Jeden z nejhledanějších českých uprchlíků je zpět v tuzemsku. Podnikatele Zdeňka Ch., obviněného z milionových podvodů s obchodováním s ropou, dopravili kriminalisté ze Španělska do Prahy za mimořádných bezpečnostních opatření. Policie kvůli obavám z možného útoku výrazně zpřísnila jeho eskortu. Krátce před vydáním navíc za nejasných okolností zemřel jeho syn.
Zdeněk Ch. (56) se dlouhodobě vyhýbal trestnímu stíhání. Po opakované neúčasti u soudu odcestoval do zahraničí a několik měsíců se skrýval. Pátrali po něm nejen pražští kriminalisté, ale také specialisté na cílené pátrání, přezdívaní lovci lebek. Nakonec ho letos v červnu zadržela španělská policie ve Valencii při mezinárodní akci koordinované Europolem.
Vyšetřovatelé podnikatele viní z podvodu při obchodu s venezuelskou ropou. V roce 2016 slíbil zajištění přepravy ropy z přístavu Puerto La Cruz do německého Hamburku a její následný prodej. Od investiční společnosti získal zálohy přesahující 54 milionů korun, přesto žalobci tvrdí, že od začátku věděl, že se obchod nikdy neuskuteční. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení.
Neprůstřelná vesta hned po přistání
Samotný převoz do Česka provázela neobvykle přísná bezpečnostní opatření. Na Letišti Václava Havla čekali kriminalisté společně se speciální jednotkou cizinecké policie. Krátce po vystoupení z letadla dostal obviněný neprůstřelnou vestu a pod ozbrojeným doprovodem zamířil přímo do vazební věznice.
„Krátce před jeho extradicí ze Španělska se odehrálo několik závažných událostí, kvůli kterým musela být celá eskorta ve velmi přísném režimu, jelikož zde bylo velké riziko, že by hledanému muži mohl někdo chtít ublížit,“ vysvětlil policejní mluvčí Richard Hrdina. Policie zatím neupřesnila, o jaké události šlo ani kdo mohl případný útok připravovat.
Záhadná smrt syna
Podle informací CNN Prima News však krátce před vydáním Zdeňka Ch. za nejasných okolností zemřel v Portugalsku v sobotu 18. července jeho syn (†21), bývalý závodník Formule 3. Portugalské úřady příčinu jeho smrti nezveřejnily. Zároveň ale nevyloučily možnost cizího zavinění.
Skrýval se měsíce
Před svým dopadením patřil Zdeněk Ch. mezi nejhledanější české uprchlíky v databázi Europolu. Do mezinárodního pátrání se zapojily policejní složky z desítek evropských zemí. Po zadržení ve Španělsku tamní soudy rozhodly o jeho vydání do České republiky. Ve vazbě nyní počká na soud.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.