Na Mallorce tekla krev: Protesty proti turistům přerostly v násilnosti
Poklidná demonstrace proti masové turistice v hlavním městě Mallorky se změnila v chaotické střety s policií. Po napětí během pochodu následovaly zásahy obušků, létaly předměty a několik lidí utrpělo zranění.
Už potřetí za sebou se v Palmě konala rozsáhlá demonstrace proti masové turistice. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života (Menys Turisme, Més Vida). Organizátoři očekávali kolem 40 tisíc účastníků, policie jejich počet odhadla přibližně na 25 tisíc. Protest patřil k největším svého druhu na ostrově.
Demonstranti prošli centrem města s transparenty jako „Mallorca je přerezervovaná“ nebo „Už není místo“. Termín akce nebyl náhodný, konec července patří na Baleárách k turisticky nejvytíženějším obdobím.
Večer plný násilí
Napětí se vystupňovalo až po přečtení závěrečného manifestu. Část demonstrantů se chtěla přesunout k pobřeží, kde jim cestu zablokovaly policejní jednotky. Následovalo skandování proti policii, házení plastových lahví a dalších předmětů. Policisté zasáhli obušky a použili také gumové projektily.
Podle španělského deníku El País utrpělo zranění nejméně osm lidí, z nichž dva skončili v nemocnici. Organizátoři však později uvedli, že evidují už nejméně dvanáct zraněných a nevylučují další případy. Jedna osoba byla zadržena.
Ráj pro turisty, peklo pro místní
Obyvatelé Mallorky dlouhodobě upozorňují, že prudký nárůst počtu turistů zdražil bydlení, zhoršil dopravu a zatížil infrastrukturu ostrova. Kritizují také rozmach krátkodobých pronájmů, kvůli nimž si řada místních už nemůže dovolit vlastní bydlení. Cílem protestů není cestovní ruch úplně zastavit, ale výrazně omezit jeho rozsah a dopady.
Vláda chce vysvětlení
Události vyvolaly ostrou reakci španělských úřadů. Vládní delegát na Baleárských ostrovech Alfonso Rodríguez Badal označil záběry ze zásahu za nepřijatelné a oznámil, že si vyžádá podrobnou zprávu o postupu policie.
Nevím jaká tam je situace, ale můj názor je, že nebýt turistů, tak by tam dřeli bídu s nouzí. Jen ať si zahrávaj a odraděj tam někoho jezdit.