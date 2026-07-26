Smrt Čecha po dopravní nehodě v Rakousku: V plné rychlosti narazil do svodidel

Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Autor: ČTK - 
26. července 2026
13:22

V nemocnici ve Štýrském Hradci zemřel Čech (†50), který v sobotu s rodinou havaroval na dálnici A9 u sjezdu na Lebring. S odkazem na místní policii to uvedla agentura APA. Muž podlehl zraněním v sobotu v podvečerních hodinách.

Při nehodě byly zraněny také jeho manželka (47) a dcera (18), které byly rovněž převezeny do nemocnice ve Štýrském Hradci. Závažnost jejich zranění agentura neuvedla.

Nehoda se stala v sobotu kolem 6:30. Automobil sjel podle policie z dosud neznámých příčin z vozovky a v plné rychlosti narazil do svodidel. Rodina jela od hraničního přechodu Spielfeld na rakousko-slovinské hranici směrem na Štýrský Hradec.

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Nehoda tří kamionů zablokovala D11 v obou směrech.
Zdroj: Aktu.cz
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku
Dopravní nehoda české rodiny v Rakousku

Témata:
nehodasmrtotecčechrodina a vztahyLebringRakouskonemocniceŠtýrský Hradecdopravní nehoda
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