Šílené FOTO: Řidič v autě převážel 19 psů! Skončil v poutech

Německá policie zadržela dodávku s 19 psy, na spolujezdce byl navíc vydán zatykač.
Německá policie zadržela dodávku s 19 psy, na spolujezdce byl navíc vydán zatykač.
Dodávka působila na první pohled rozbitě, majitel navíc neměl povinné ručení a na jeho spolujezdce byl tou dobou vydán zatykač.
V autě pak policie objevila 19 psů plemene husky, někteří byli v klecích, jiní různě po vozidle.
Dvojici policisté zadrželi a zvířata dočasně umístili do útulku.
Autor: Kamil Morávek - 
22. července 2026
13:37

Policie na dánsko-německé hranici zadržela v sobotu muže s velmi nečekaným nákladem. V autě měl nacpáno hned devatenáct psů plemene husky. Některé v klecích, jiné pak různě po autě. To jinak bylo až po okraj naložené nejrůznějšími věcmi. Psi skončili v útulku, nezodpovědný řidič rovnou v poutech.

Policisté měli důvodů ke kontrole hned několik. Dodávka působila na první pohled ve špatném stavu. Navíc neměla povinné ručení. Jak se pak také ukázalo, na spolujezdce byl vydán zatykač. Při následná inspekci pak policisté objevili i naprosto nevhodně převážené psy.

Patnáct jich bylo v klecích, dva volně v kufru a dva dokonce v prostorách na nohy pod sedačkami. Dodávka byla v tak špatném stavu, že policie nepovolila další jízdu. Musela proto kontaktovat místní veterinu a zajistit jim náhradní transport. Zvířata dočasně umístili do útulku.

Muže s vydaným zatykačem vzali policisté do vazby. Z té ho podle deníku Bild následně vykoupila jeho matka, která zaplatila kauci ve výši v přepočtu více než 24 tisíc korun. Stejně tak dočasně zadrželi a následně propustili i řidiče. Oba nyní čelí obviněním z porušení nařízení o správném převážení zvířat a ohrožení jejich bezpečnosti. Řidiči navíc hrozí postih i za nedodržení zákona o povinném pojištění vozidla.

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Německá policie zadržela dodávku s 19 psy, na spolujezdce byl navíc vydán zatykač.
Německá policie zadržela dodávku s 19 psy, na spolujezdce byl navíc vydán zatykač.
Dodávka působila na první pohled rozbitě, majitel navíc neměl povinné ručení a na jeho spolujezdce byl tou dobou vydán zatykač.
V autě pak policie objevila 19 psů plemene husky, někteří byli v klecích, jiní různě po vozidle.
Dvojici policisté zadrželi a zvířata dočasně umístili do útulku.

Témata:
dodávkahuskyNěmeckoklecKufrpes
Kamil Morávek
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