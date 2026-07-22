Pětice psů byla špinavá, páchli po moči a přebývali v silné vrstvě svých vlastních výkalů. Loni v dubnu veterináři provedli u starosty kontrolu. „V chovných prostorech byl cítit výrazný zápach, který vzniká rozkladem moči a psích výkalů, což je známkou nedostatečného čistění a nedostatečné zoohygieny,“ uvedl pro novinky.cz  Richard Bílý z plzeňské krajské veterinární správy. Zvýšená koncentrace amoniaku může u psů vyvolávat onemocnění.

Důchodce zaútočil bodcem na tři bernardýny! Dostal podmínku

Důchodce Ivan Foltýn (75) z Ostravy dostal dvouletu podmínku za útok bodcem na tři bernardýny. Důvodem byly sousedské spory.

Na základě podnětu od veterinářů pak správní orgán ve Stříbře zahájil přestupkové řízení. Teď padl závěr. „Je zcela bez pochyb, že nedocházelo k řádnému a pravidelnému čištění chovných prostor. Psům tak jejich majitel nezajistil důstojné podmínky pro kvalitní a příznivý průběh životů,“ stojí v rozhodnutí odboru životního prostředí radnice ve Stříbře.

 „Jako myslivec a chovatel vědět, jaký způsob chovu je společensky adekvátní a přijatelný. Uložená pokuta ho má do budoucna motivovat k tomu, aby se podobného jednání do budoucna vyvaroval,“ uvedl správní orgán. Rozhodnutí je pravomocné. Starosta lovecké psi chová a cvičí už přes dvacet let.

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Krišpín už je volný, z řetězu se dostal díky novému zákonu
Zdroj: Kateřina Lang, Anidef