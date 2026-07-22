Pětice psů byla špinavá, páchli po moči a přebývali v silné vrstvě svých vlastních výkalů. Loni v dubnu veterináři provedli u starosty kontrolu. „V chovných prostorech byl cítit výrazný zápach, který vzniká rozkladem moči a psích výkalů, což je známkou nedostatečného čistění a nedostatečné zoohygieny,“ uvedl pro novinky.cz Richard Bílý z plzeňské krajské veterinární správy. Zvýšená koncentrace amoniaku může u psů vyvolávat onemocnění.
Na základě podnětu od veterinářů pak správní orgán ve Stříbře zahájil přestupkové řízení. Teď padl závěr. „Je zcela bez pochyb, že nedocházelo k řádnému a pravidelnému čištění chovných prostor. Psům tak jejich majitel nezajistil důstojné podmínky pro kvalitní a příznivý průběh životů,“ stojí v rozhodnutí odboru životního prostředí radnice ve Stříbře.
„Jako myslivec a chovatel vědět, jaký způsob chovu je společensky adekvátní a přijatelný. Uložená pokuta ho má do budoucna motivovat k tomu, aby se podobného jednání do budoucna vyvaroval,“ uvedl správní orgán. Rozhodnutí je pravomocné. Starosta lovecké psi chová a cvičí už přes dvacet let.
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