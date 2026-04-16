U soudu Ivan Foltýn přiznal, že psy přilákal k plotu, do kterého bušil, aby je vyprovokoval. Bodcem pak rozpáral čenich jednoho ze tří bernardýnů. Nebohému psovi hrozila krutá smrt, nebýt rychlé pomoci veterináře. „Ano, cítím se vinen,“ přiznal se nervák Fotlýn  k útoku.

Za pokus o týrání zvířete hrozilo penzistovi 2 až 6 let, a že mu polehčovalo, že se přiznal. Soudkyně Zuzana Kučerová mu nakonc „napařila“ dvouletou podmínku. „Problémy se sousedy řešil obžalovaný velice nepřístojně,“ řekla.

Náklady na léčbu psa dosáhly 187 tisíc, poškozený plot vyšel na 9 700 korun. Foltýn vše již zaplatil.

Problémy již dříve

Soužití s Ivanem Foltýnem v Kramolišově ulice ve Slezské Ostravě nebývalo bezproblémové ani dříve. Zaplatil pokutu proto, že bagrem naschvál rozjezdil parcelu jinému sousedovi. „Toto vše pod záminkou údajného úklidu,“ řekl žalobce Josef Kašpárek.

