U soudu Ivan Foltýn přiznal, že psy přilákal k plotu, do kterého bušil, aby je vyprovokoval. Bodcem pak rozpáral čenich jednoho ze tří bernardýnů. Nebohému psovi hrozila krutá smrt, nebýt rychlé pomoci veterináře. „Ano, cítím se vinen,“ přiznal se nervák Fotlýn k útoku.
Za pokus o týrání zvířete hrozilo penzistovi 2 až 6 let, a že mu polehčovalo, že se přiznal. Soudkyně Zuzana Kučerová mu nakonc „napařila“ dvouletou podmínku. „Problémy se sousedy řešil obžalovaný velice nepřístojně,“ řekla.
Náklady na léčbu psa dosáhly 187 tisíc, poškozený plot vyšel na 9 700 korun. Foltýn vše již zaplatil.
Problémy již dříve
Soužití s Ivanem Foltýnem v Kramolišově ulice ve Slezské Ostravě nebývalo bezproblémové ani dříve. Zaplatil pokutu proto, že bagrem naschvál rozjezdil parcelu jinému sousedovi. „Toto vše pod záminkou údajného úklidu,“ řekl žalobce Josef Kašpárek.
