Pejska Blada zachránili na pokraji smrti z parapetu: Majitel za týrání dostal 2 roky natvrdo!

Loni v březnu milovníci psů v republice sledovali hrůzný případ týrání psa Bladeho - American bully pocket (4). Z parapetu lízal ze zoufalství kapky deště a rosy. Vyhublý byl na kost. Majitel Martin T. se k týrání doznal a litoval jej. Soud mu uložil dva roky vězení a zároveň zakázal na pět let držet a chovat zvířata. Za týrání zvířat mu hrozilo až šestileté vězení. Rozsudek není pravomocný.

Okresní soud v Uherském Hradišti ho dnes poslal do basy na dva roky a pět let nesmí chovat zvířata. Rozsudek není pravomocný. Chovatel i žalobce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Martin T. přiznal vinu, ale soud ji nepřijal.

Nejméně od ledna do března loňského roku omezil podle soudu majitel své návštěvy u Blada a péči o něj natolik, že měl pes pouze sporadický přístup k vodě a potravě. „Nebyl venčen a po celou dobu byl ponechán sám v bytě, což u psa vedlo k silné dehydrataci a extrémnímu vyhubnutí na polovinu původní váhy, kdy pes během této doby prožíval extrémní utrpení spojené s dlouhodobou žízní a hladem a enormní frustraci z nemožnosti uspokojit tyto své nejzákladnější fyziologické potřeby,“ uvedla ve výroku rozsudku soudkyně Eva Šišperová.

V péči nových chovatelů

V druhé polovině června si lidé všimli, že se z domu šířil velký zápach. Mnoho z nich se domnívalo, že je tam mrtvola. „Vlezl jsem dovnitř pootevřeným oknem. V koupelně stál nehybně pes ve špatném stavu, úplně všude byly exkrementy, miska bez vody. Dohodli jsme se strážníky, že psa odvezou,“ uvedl velitel zásahu hasičů Radek Oškrkaný.

Týraný Blade se dnes už má dobře. | Veterina Turčinková

Než se tak stalo, psa si všimla na parapetu paní a volala na policii. Bladeho pak snesli hasiči z okna dolů. Zubožený Blade skončil na veterině a pak se ho hned ujaly ve spolku Podaná tlapka. Dnes čtyřletý pejsek je péči jiných chovatelů a dostal nové jméno - Bóďa.

Konečně zasloužený trest?!

U čtvrtečního soudu vůbec poprvé veřejně zaznělo, že chovatel Martin T. podlehl hrám. „Půjčoval si velké částky a ty utrácel. Byl v rauši a vše ostatní bylo na vedlejší koleji. Hráčská vášeň přinesla i týrání psa. Nyní pracuje na Slovensku a snaží se dluhy splácet. Změnil se,“ řekl u soudu jeho advokát. „Hluboce toho lituji, jsem rád, že pes je v pořádku,“ uvedl mladík.

I když mu hrozilo až šestileté vězení, žalobce Michal Potomský mu navrhoval výchovný trest 30 měsíců a 48 měsíců zákaz chovu. „S tímto verdiktem to budou darebáci dělat dál. To není žádný trest,“ mínily ženy ze spolku Podaná tlapka. Velkým překvapením byl pak rozsudek – dva roky natvrdo.

„Trest je generální prevencí, aby působil na další pachatele. Psa, který vážil jen 17 kilogramů, od smrti zachránila rychlá péče.Obžalovaný to omlouvá hráčstvím, ale mohl ho někomu svěřit nebo dát do útulku. Pes není věc. Jednal s vysokým stupněm bezcitnosti a lhostejnosti. Šlo o trýznivý způsob týrání. Uložení jiného trestu by nevedlo k ničemu,“ dodala předsedkyně senátu Eva Šišperová.