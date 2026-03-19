Osobu v příkopě jako první nahlásila řidička třetí březnový čtvrtek kolem šesté hodiny ráno.
„Policisté se na místo dostavili během několika málo minut, kde opravdu nalezli v příkopu ležet muže. Okamžitě začali s resuscitací až do příjezdu záchranářů, kteří bohužel konstatovali smrt,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Vzápětí se potvrdilo, že zemřelým byl senior, kterého rodina od předchozího dne pohřešovala.
Potřebují svědky
Případ řeší kriminalisté ve snaze nejasnou smrt muže objasnit. Oslovují kohokoli, kdo muže před smrtí viděl.
„Obracíme se na svědky, kteří by mohli přispět jakoukoliv informací o pohybu muže na komunikaci 1/11, zhruba na 273,5. kilometru směrem z Ostravy na Opavu, a to od 18. března 2026 od 16 hodin až do 19. března 6 hodin. Stejně tak řidiče, kteří disponují palubní kamerou a místem v danou dobu projížděli,“ požádala Eva Michalíková.
