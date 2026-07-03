Dohra rvačky v Mojžíři: Aktérům hrozí mastná pokuta

Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Autor: Nicole Kučerová - 
3. července 2026
16:55

Hromadná bitka na sídlišti v ústeckém Mojžíři má dohru. Přes zásah policie agrese a útoky o víkendu pokračovaly. Případ poputuje k přestupkové komisi a účastníkům hrozí pokuta! Spor údajně započal z důvodu vymáhání dluhů dvou rodin. Agresoři sáhli po pepřových sprejích a kovových tyčích.

Na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem došlo o víkendu k potyčce dvou žen, ke které se postupně připojilo celé sídliště. Podle serveru TN.cz se účastníci nebáli vytáhnout pepřové spreje, a dokonce sáhli po kovových tyčích.

Na místo během chvilky dorazilo několik policejních hlídek, které se snažily konflikt urovnat. Přesto rvačka pokračovala. Případ poputuje k přestupkové komisi. Za účast v potyčce hrozí účastníkům pokuta až 20 tisíc korun.

Spor mělo způsobit vymáhání finančních dluhů mezi dvěma rodinami. Lokalita je dlouhodobě problémová. Dovážkové firmy a kurýři se ji bojí navštěvovat a městská správa řeší problém s odpadky, znečištěním a stavem, ve kterém se nacházejí místní budovy.

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Peklo starousedlíků: V Mojžíři v Ústí bují obchod s chudobou a ulice jsou plné dětí bez rodičů.
Zdroj: Nikola Forejtová
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem

Témata:
policienásilírvačkabitkarodinapřestupekdluhhlídkakomisekonfliktsídlištěÚstí nad LabemMojžíř
Nicole Kučerová
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