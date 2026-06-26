Čech v Chorvatsku překročil rychlost: Dostal pokutu 16 tisíc! Pak přišel další šok
Na dálnici A1 v Chorvatsku policie zastavila Čecha, který se na silnici řítil rychlostí přes 250 km/h. Za překročení rychlosti dostal na místě tučnou pokutu. To ale není vše.
K incidentu došlo v neděli ráno. Kolem policistů se prohnal řidič, který povolenou rychlost překročil téměř dvojnásobně. „Policisté zaznamenali a zastavili 52letého českého občana, který autem jel rychlostí 253 km/h,“ napsala chorvatská policie na svém webu.
Za překročení rychlosti řidič dostal pokutu ve výši 660 eur, v přepočtu tedy téměř 16 tisíc korun. V rámci ochranného opatření mu byl také udělen zákaz řízení, a to na dobu jednoho měsíce.
Nutno dodat, že za porušení rychlosti řidiči hrozila mnohem vyšší pokuta. Jak na svých stránkách uvádí tamní Ministerstvo vnitra, za takový přestupek hrozí pokuta mimo obec v přepočtu i 50 tisíc korun.
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