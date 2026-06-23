Vedra mění auta ve smrtící past: Pootevřené okénko nestačí
Českou republiku zasáhla vlna veder a policie znovu upozorňuje na často podceňované nebezpečí. Zaparkované auto se během několika minut může změnit v rozpálenou past. Největší riziko hrozí dětem, domácím mazlíčkům i seniorům.
Slunečné počasí láká ven, s příchodem tropických dnů ale přibývá i vážných rizik. Policie připomíná, že teplota uvnitř zaparkovaného vozu stoupá během několika minut na hodnoty, jež mohou ohrozit život člověka nebo zvířete.
Apeluje proto na řidiče, aby v autě nikdy nenechávali děti, domácí mazlíčky, seniory ani osoby se zdravotním omezením. Ani pootevřené okénko podle policistů nedokáže zabránit rychlému přehřátí interiéru.
„Před odchodem od vozidla vždy zkontrolujte zadní sedadla. Chvilka nepozornosti může mít tragické následky!!!“ píší policisté na sociálních sítích.
Pomoc volejte okamžitě
Přehřátí organismu může nastat velmi rychle a vést ke kolapsu nebo dalším vážným zdravotním komplikacím. Pokud si lidé všimnou dítěte, zvířete nebo člověka, jenž ve vozidle jeví známky přehřátí nebo je v bezprostředním ohrožení života, neměli by váhat a ihned přivolat pomoc na tísňovou linku 158 nebo 112.
Horko uvnitř auta stoupá během minut
Odborníci dlouhodobě upozorňují, že teplota v zaparkovaném automobilu roste mnohem rychleji než okolní vzduch. I při venkovních teplotách kolem 30 stupňů Celsia může být uvnitř vozu během krátké doby přes 50 stupňů. Malé děti, senioři i zvířata se navíc přehřívají výrazně rychleji než zdravý dospělý člověk.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.