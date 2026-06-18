Komplikace ve vyšetřování srážky lodí u Splitu?! Český kapitán plachetnice opustil Chorvatsko
Vyšetřování jedné z nejtragičtějších námořních nehod v Chorvatsku nabírá na obrátkách. Při srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli čtyři čeští občané. Další člověk z Česka zůstává v nemocnici ve Splitu. Kapitán plachetnice byl propuštěn z nemocnice a opustil Chorvatsko. To může výrazně zkomplikovat vyšetřování. Úřady budou pravděpodobně potřebovat spolupráci s Českem.
V Chorvatsku se naplno rozjíždí vyšetřování jedné z nejtragičtějších námořních nehod posledních let. Při srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli čtyři čeští občané, kteří cestovali na menším z plavidel.
Hrozí komplikace ve vyšetřování
Kapitán plachetnice, která po střetu skončila na dně moře, po propuštění z nemocnice Chorvatsko opustil, což může výrazně zkomplikovat další postup. V případu tak bude podle všeho nutná úzká spolupráce s českými úřady, pokud by v budoucnu došlo k obvinění. Jeden z českých občanů navíc nadále zůstává hospitalizován ve splitské nemocnici, informuje deník Riportal.
Vyšetřovatelé se nyní snaží detailně zrekonstruovat, co se v osudný okamžik skutečně odehrálo, kolem případu panuje stále mnoho nejasností. Podle chorvatského ministra vnitra Davora Božinoviće kapitán katamaránu v okamžiku srážky pravděpodobně loď vůbec neřídil, a odpovědnost by tak mohla padnout na jeho zástupce. První důstojník katamaránu byl zatčen a je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení bezpečnosti zvláštních druhů dopravy se smrtelným následkem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 3 až 15 let.
Tragická srážka
K tragické události došlo v neděli při srážce katamaránu s plachetnicí na moři v Chorvatsku u Splitu. Po nárazu šla plachetnice ke dnu a čtyři čeští občané při nehodě zahynuli. Tři lidé zemřeli přímo při nehodě, čtvrté tělo bylo později nalezeno v kajutě potopené v hloubce přibližně 50 metrů. Příčina tragédie i přesný průběh událostí jsou stále předmětem vyšetřování.
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