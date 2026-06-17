Smrt hasiče v Českých Budějovicích: Utopil se během výcviku
V Českých Budějovicích dopoledne 17. června zahynul hasič. Utopil se při služebním výcviku na vodním kanálu v areálu v Českém Vrbném.
Záchranáři se jej pokoušeli desítky minut resuscitovat. O tragédii informoval novináře jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Hasiči se cvičili na raftech.
Muž se začal topit před 11:00. „Po příjezdu jsme zahájili resuscitaci. Bohužel i přes několik desítek minut trvající snahu všech zasahujících musel lékař konstatovat smrt pacienta,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Areál v Českém Vrbném slouží především jako tréninkové a závodní zázemí pro vodní slalom. Jde o umělou dráhu napojenou na Vltavu.
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